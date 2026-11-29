Câu chuyện được anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 3 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 26 tháng 11 cho khách hàng may mắn.

Vé trúng độc đắc xổ số miền Nam được anh Lưu Quốc Duy đổi thưởng ẢNH: NVCC

Cụ thể, các vé đều có dãy số 555897, trúng giải đặc biệt xổ số Bình Thuận ngày 26 tháng 11. Đại lý tiết lộ người trúng mua ủng hộ người bán dạo, bất ngờ gặp may. Sau khi biết kết quả đã đến đại lý đổi thưởng sớm.

"Khách nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Người này ở khu vực Cầu Kè, Vĩnh Long (Trà Vinh cũ)", anh Duy tiết lộ. Hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng cũng được anh chia sẻ lên mạng xã hội để chúc mừng khách.

Hình ảnh tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 29 tháng 11 hôm nay.

Trước đó, chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số cấp 1 Lan Hùng Tú ở Tây Ninh chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 11 tờ vé số độc đắc và nhiều tờ an ủi xổ số miền Nam ngày 25 tháng 11, tổng trị giá 22,1 tỉ đồng cho nhiều người sống cùng xóm ở xã Bến Cầu (Tây Ninh).

Cụ thể, các vé trúng giải đặc biệt có dãy số may mắn là 279577, mở thưởng xổ số Đồng Nai ngày 25 tháng 11. Nhiều trường hợp đại lý rút tiền mặt, chở tận nhà đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng số.