Câu chuyện được anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) chia sẻ sau khi đã hỗ trợ đổi thưởng 6 tờ vé trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 24 tháng 11 cho 5 khách.

Nhiều vé trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 24 tháng 11 đài Cần Thơ xuất hiện ở đại lý vé số Duy nổi tiếng ở miền Tây ẢNH: NVCC

Cụ thể, các vé có dãy số 230178, trúng giải đặc biệt xổ số Cần Thơ ngày 24 tháng 11. Đại lý tiết lộ khách nhận tiền qua hình thức chuyển khoản, hiện đã chia sẻ hình ảnh của những tờ vé may mắn lên mạng xã hội để chúc mừng.

"6 tờ đó thuộc sở hữu của 5 khách, trong đó 1 người trúng 2 tờ, còn lại mỗi người đều trúng 1 tờ", anh Duy cho biết.

Hình ảnh tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 27 tháng 11 hôm nay.

Trước đó, đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở TP.HCM (Bình Dương cũ) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 32 vé trúng xổ số miền Nam ngày 23 tháng 11 cho 5 khách khác nhau, tổng trị giá hơn 1,1 tỉ đồng. Cụ thể, có 27 vé trúng giải khuyến khích và an ủi xổ số TP.HCM ngày 23 tháng 11, tổng trị giá 966 triệu đồng. Đại lý cũng đổi thưởng thêm 5 vé trúng giải nhất xổ số Cà Mau ngày 23 tháng 11, mỗi vé trị giá 30 triệu đồng.

Xổ số miền Nam ngày 26 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài Tây Ninh với dãy số trúng độc đắc là 725653, đài An Giang với dãy số trúng độc đắc là 713334 và đài Bình Thuận với dãy số trúng độc đắc là 555897.