Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 11, đại lý vé số Thanh Nhiên ở phường Trường Long Hòa, Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) thông báo đã bán trúng cùng lúc 3 giải đài Hậu Giang cho khách.

Nhiều vé trúng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 11 đài Hậu Giang xuất hiện ở đại lý vé số Thanh Nhiên ẢNH: NVCC

Cụ thể, đại lý bán trúng 16 vé giải tám, 16 vé giải bảy và 16 vé giải sáu. Trong đó, các vé có dãy số cuối là 1512 trúng giải sáu xổ số Hậu Giang ngày 28 tháng 11 trị giá 400.000 đồng/vé đã mang lại may mắn cho nhiều người. Hiện đại lý đang liên lạc với nhiều khách mua vé để hỗ trợ đổi thưởng.

Xổ số ngày 28 tháng 11 mở thưởng 4 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 992693, đài Long An với dãy số trúng độc đắc là 762287, đài Bình Phước với dãy số trúng độc đắc là 763246 và đài Hậu Giang với dãy số trúng độc đắc là 750118.

Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy hằng tuần cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 11, một đại lý vé số ở Đồng Nai chia sẻ hình ảnh cây vé trúng 4,8 tỉ đồng đài Bình Dương. Cụ thể, cây vé gồm 160 tờ, đều có dãy số cuối là 51968 trúng giải nhất xổ số Bình Dương ngày 27 tháng 11, mỗi vé trị giá 30 triệu đồng. Đại lý cho biết bạn hàng đã bán trúng cây vé này cho khách hàng ở khu vực Đồng Xoài và gửi lời chúc mừng tới chủ sở hữu.