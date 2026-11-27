Thịt nướng với nhiều loại thịt, kích cỡ và cách chế biến khác nhau cùng xuất hiện trong màn trình diễn kỹ thuật của các đầu bếp quốc tế tại Lễ hội Ẩm thực quốc tế Hà Nội - Hanoi Firebeat World Festival 2026, diễn ra từ ngày 27 - 29.11 tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (VEC, Đông Anh). Theo đầu bếp Don David, đây là một hoạt động góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm BBQ của châu Á.

Ông Don David dẫn đầu đoàn diễu hành của các đầu bếp ẢNH: TRINH NGUYỄN

Trong số 100 đầu bếp tham gia lễ hội, có 30 đầu bếp quốc tế và 70 đầu bếp Việt Nam. Đáng chú ý là sự góp mặt của Don David, Chủ tịch Hiệp hội BBQ thế giới (WBQA) khu vực châu Á và Đông Âu, người từng nhiều lần đạt danh hiệu cao tại các cuộc thi BBQ quốc tế.

Từng nhiều lần đến Hà Nội, ông giới thiệu món thịt nướng mang hương vị đặc trưng của Azerbaijan - quê hương ông. Quốc gia Tây Á này còn được mệnh danh là "vùng đất lửa", một trong những nơi có truyền thống chế biến món nướng lâu đời.

Không chỉ giới thiệu ẩm thực Azerbaijan, ông Don David còn tổ chức Giải vô địch BBQ quốc tế dành cho các đầu bếp và nhà hàng chuyên nghiệp. Cuộc thi có sự tham gia bảo chứng chuyên môn của ban giám khảo quốc tế thuộc Hiệp hội Đầu bếp thế giới (Worldchefs) và WBQA, tạo cơ hội giao lưu giữa cộng đồng đầu bếp Việt Nam với các chuyên gia nước ngoài.

Các đầu bếp nước ngoài biểu diễn từ việc tẩm ướp đến nướng ẢNH: BTC

Theo ban tổ chức, toàn bộ hệ thống bếp nướng được sản xuất mới để phục vụ lần đầu tổ chức lễ hội. Ông Hà Hải Đoàn, Chủ tịch Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Hà Nội, cho biết các bếp được thiết kế riêng, phù hợp với nhiều kỹ thuật chế biến và món nướng quốc tế. Bởi mỗi quốc gia có cách tẩm ướp, lựa chọn nguyên liệu và hương vị thịt nướng riêng.

Không gian mở cho nghệ thuật BBQ

Ông Hà Hải Đoàn đánh giá không gian tổ chức là một lợi thế của lễ hội. Khu bếp mở giúp thực khách trực tiếp quan sát các đầu bếp trình diễn kỹ thuật tẩm ướp, kiểm soát lửa và chế biến món nướng. Hệ thống rạp được đầu tư kiên cố, có thể đáp ứng điều kiện thời tiết khác nhau, trong khi diện tích rộng của Trung tâm triển lãm Việt Nam tạo sự thông thoáng cho cả khu vực chế biến lẫn thưởng thức.

Món nướng Việt với nhiều gia vị bản địa ẢNH: TRINH NGUYỄN

Lễ hội có diện tích khoảng 43.000 m2, quy tụ 200 thương hiệu ẩm thực trong nước và quốc tế cùng gần 100 đầu bếp. Thực khách có dịp tìm hiểu cách chế biến nhiều món nướng đặc trưng như brisket hun khói Texas (Mỹ), picanha Brazil, asado Argentina hay braai Nam Phi.

Tâm điểm của sự kiện là World Culinary Festival - Lễ hội Ẩm thực thế giới, nơi các đầu bếp trực tiếp chế biến những món ăn đặc trưng của nhiều quốc gia. Phân khu Asian Flame giới thiệu nghệ thuật sử dụng lửa và gia vị phương Đông qua yakitori Nhật Bản, BBQ Hàn Quốc, bò xiên mala Tứ Xuyên và gà tandoori Ấn Độ.

Ẩm thực Việt Nam cũng góp mặt với chả cá, lợn bản quay, gà đồi nướng mắc khén và cá pa pỉnh tộp mang hương vị Tây Bắc. Hà Nội đồng thời giới thiệu những món ăn gắn với tri thức dân gian đã được ghi danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như cốm, chả cá. Một đoàn tàu giới thiệu nghệ thuật dân gian cũng được bố trí trong khuôn viên lễ hội.

Set chả cá được đóng gói phục vụ thực khách tại lễ hội ẢNH: TRINH NGUYỄN

Ông Nguyễn Trần Quang, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Hà Nội, đề nghị sau Lễ hội Ẩm thực thế giới, ban tổ chức sớm tổng kết, đánh giá để Sở có cơ sở tham mưu thành phố xây dựng sự kiện thành sản phẩm văn hóa - du lịch thường niên, có bản sắc riêng và sức lan tỏa quốc tế.