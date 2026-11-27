Trong chặng đầu tiên tại Huế, Quán nhà haha đạt top 1 chương trình giải trí được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội trong tuần (theo nền tảng dữ liệu và bảng xếp hạng Socialite, VN) và top 1 rating trên VTV3. Đáng chú ý, chương trình còn góp phần đưa ẩm thực, làng nghề truyền thống Huế đến gần hơn với người xem.

Qua hoạt động vận hành quán và khám phá làng cổ Phước Tích của Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam…, khán giả được bước vào căn bếp gia đình của người dân Huế, với những món ăn quen thuộc như cơm hến, canh mít lá lốt… mang hương vị đặc trưng của cố đô. Làng nghề gốm truyền thống Phước Tích cũng thu hút sự chú ý sau khi xuất hiện trong chương trình. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ mong muốn đến Huế để thưởng thức ẩm thực, khám phá những địa danh từng được giới thiệu.

Một trong những nhân vật gây chú ý là chị Thu Hiền, người trở về quê sau 18 năm, lựa chọn gắn bó với làng và tham gia phát triển du lịch địa phương. Không chỉ mong muốn giới thiệu vẻ đẹp Phước Tích đến nhiều người hơn, chị còn trăn trở về gìn giữ nghề gốm và bản sắc quê hương. Sau khi chương trình lên sóng, chị bất ngờ trước sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là lượng đơn đặt hàng sản phẩm gốm tăng mạnh.

Hình ảnh trong chương trình Quán nhà haha ẢNH: NSX

Hình ảnh trong chương trình Quán nhà haha ẢNH: NSX

Hiệu ứng từ Quán nhà haha cho thấy chương trình giải trí có thể mở rộng vai trò khi kết nối nội dung với văn hóa và du lịch. Trong bối cảnh nhiều gameshow cạnh tranh về âm nhạc, những trải nghiệm đời thường, khung cảnh làng quê và câu chuyện của người dân địa phương tạo nên một hướng tiếp cận khác. Tuy nhiên, thách thức đặt ra với nhà sản xuất là làm sao khai thác chất liệu bản địa hấp dẫn mà vẫn tôn trọng giá trị văn hóa, tránh biến đời sống địa phương thành phông nền hoặc sản phẩm thương mại đơn thuần.

Trước sự thay đổi trong thị hiếu và cách tiếp nhận thông tin, việc một món ăn hay câu chuyện văn hóa được kể bằng hình ảnh sinh động có thể khơi gợi nhu cầu tìm hiểu, trải nghiệm. Thay vì giới thiệu theo lối thông tin, quảng bá một chiều, Quán nhà haha và trước đó là Gia đình haha chọn cách tiếp cận thông qua sinh hoạt, tương tác và trải nghiệm thực tế.

Thạc sĩ Đặng Thị Thu Hường, chuyên gia truyền thông, Trường ĐH Yersin Đà Lạt, nhận định khán giả trẻ không còn chỉ tiếp nhận văn hóa qua những thông điệp chính thống hay chiến dịch được thiết kế sẵn, mà ngày càng quan tâm đến nội dung gần gũi, tạo cảm giác chân thật. Đây là sự chuyển dịch sang mô hình truyền thông dựa trên trải nghiệm và tương tác. "Văn hóa Việt không còn chỉ được giới thiệu như một hệ thống biểu tượng để chiêm ngưỡng, mà trở thành một đời sống có thể bước vào, chia sẻ và cảm nhận", bà nói.