Sức khỏe

134 triệu biến cố gây bất lợi cho người bệnh

Quang Minh Nhật
Quang Minh Nhật
24/09/2025 19:48 GMT+7

134 triệu biến cố dẫn đến 2,6 triệu người bệnh tử vong, gây thiệt hại kinh tế khoảng 42 tỉ USD.

Các số liệu trên được Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ, thông tin tại hội thảo quản lý chất lượng bệnh viện năm 2025 chuyên đề "An toàn người bệnh và chuyển đổi số".

Hội thảo diễn ra chiều 24.9, tại Bệnh viện đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ. Tham dự có tiến sĩ - bác sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế; bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ; cùng nhiều chuyên gia y tế...

134 triệu biến cố gây bất lợi cho người bệnh - Ảnh 1.

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ, phát biểu tại hội thảo

ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Theo Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Hoàng Quốc Cường, Tổ chức Y tế thế giới cho biết hằng năm trên toàn cầu có khoảng 134 triệu biến cố gây bất lợi cho người bệnh. Vì thế, công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho người bệnh là rất quan trọng. Tổ chức Y tế thế giới đã chọn 17.9 là ngày an toàn người bệnh.

Tại Việt Nam, Bộ Y tế cũng phát động Tuần lễ an toàn người bệnh và triển khai trong khoảng thời gian từ 15 - 30.9 hằng năm. Thời gian qua, ngành y tế Cần Thơ hết sức lưu tâm đến chất lượng bệnh viện và nhất là an toàn người bệnh. Tháng 11 tới đây, ngành y tế Cần Thơ sẽ ra mắt sổ tay hướng dẫn chất lượng bệnh viện.

Cũng theo Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Hoàng Quốc Cường, TP.Cần Thơ hiện có 41 bệnh viện đa khoa - chuyên khoa, 22 trung tâm y tế, 16 trung tâm chuyên ngành quy tụ đội ngũ y - bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế khoảng 15.000 người. 

Cuối tháng 9.2025, ngành y tế Cần Thơ sẽ tổ chức lễ ra mắt bệnh án điện tử của cơ sở y tế trên toàn địa bàn; đồng thời khai trương cổng thông tin y tế dùng chung nhằm tổng hợp tất cả các dữ liệu cơ sở khám chữa bệnh, phục vụ tích cực công tác chăm sóc sức khỏe cho người bệnh.

