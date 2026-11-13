17 km cầu cạn Vành đai 3 TP.HCM có kịp thông xe cuối tháng 11.2026?

Tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 12.11, Ban Giao thông TP.HCM trả lời PV Báo Thanh Niên về tiến độ thi công 17 km cầu cạn Vành đai 3 TP.HCM (qua thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM).

Thiếu vật liệu, tiến độ hoàn thiện 17 km Vành đai 3 TP.HCM bị ảnh hưởng

Theo Ban Giao thông, đoạn cầu cạn đã hoàn thành toàn bộ kết cấu chính, khối lượng đạt khoảng 99% theo hợp đồng. Các nhà thầu đang tập trung thi công những hạng mục hoàn thiện như thảm bê tông nhựa mặt cầu, khe co giãn và an toàn giao thông để chuẩn bị thông xe.

Tuy nhiên, nguồn nhựa và đá chất lượng cao phục vụ sản xuất bê tông nhựa đang thiếu hụt. Vì vậy, công tác thảm bê tông nhựa mặt cầu chưa đạt tiến độ mong muốn, ảnh hưởng đến các hạng mục tiếp theo như thi công khe co giãn, sơn đường và lắp đặt dải phân cách.

Tình trạng này cũng ảnh hưởng lớn đến kế hoạch thông xe 17 km cầu cạn vào ngày 30.11.2026. Ban Giao thông TP.HCM cho biết đang tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu và đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành đoạn tuyến theo kế hoạch.

Dự án cầu cạn Vành đai 3 TP.HCM ở phía đông chạy từ nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến nút giao Tân Vạn ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đoạn cầu cạn Vành đai 3 TP.HCM dài khoảng 17 km, đi qua các phường Long Trường, Long Phước và Long Bình.

Khi đưa vào vận hành, tuyến đường sẽ nối tiếp trục Mỹ Phước - Tân Vạn từ khu vực phía bắc TP.HCM, đi qua phía đông, kết nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, qua cầu Nhơn Trạch và liên thông với cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Tiến độ Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Bình Dương cũ

Liên quan đến tiến độ đoạn từ nút giao Bình Chuẩn đến cầu Bình Gởi thuộc dự án Vành đai 3 TP.HCM (đoạn qua Bình Dương cũ) với chiều dài 8,9 km, theo Ban Giao thông, đoạn này chia thành 3 gói thầu.

Gói thầu nút giao Bình Chuẩn hiện đạt sản lượng 77%, các hạng mục còn lại như móng đá dăm, đường đầu cầu, thảm nhựa... phấn đấu hoàn thành ngày 31.12. Gói thầu đoạn từ nút giao Bình Chuẩn đến cầu Bình Gởi hiện đạt sản lượng 77%, đang thực hiện công tác dỡ tải từng đoạn tuyến đã tắt lún để thi công kết cấu áo đường và cống ngang..., phấn đấu hoàn thành trước ngày 30.3.2027. Gói thầu cầu Bình Gởi hiện đạt sản lượng 96%, đang thực hiện công tác hoàn thiện và thi công đường gom dân sinh, dự kiến hoàn thành ngày 31.12.

Ban Giao thông TP.HCM cho hay, chủ đầu tư đã và đang yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, bổ sung mũi thi công, tăng ca tăng kíp... nhằm hoàn thành các gói thầu theo kế hoạch và đảm bảo chất lượng công trình.