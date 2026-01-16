2 người Trung Quốc điều hành 7 người Hàn Quốc lừa đảo qua mạng

Công an Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, ngày 15.1, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08) Công an Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra việc chấp hành các quy định liên quan lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài lưu trú trên địa bàn.

Kết quả, đơn vị này đã phát hiện nhiều người vi phạm, thậm chí có cả đường dây lừa đảo do người nước ngoài điều hành.

Nhóm người nước ngoài bị phát hiện có hành vi lừa đảo qua mạng ẢNH: N.B

Cụ thể, PA08 Công an Hà Nội đã phát hiện 4 vụ với 17 người nước ngoài vi phạm quy định về xuất nhập cảnh. Trong đó, 3 người quốc tịch Nigeria, 5 người quốc tịch Pakistan, 7 người quốc tịch Hàn Quốc và 2 quốc tịch Trung Quốc.

Theo Công an Hà Nội, các hành vi vi phạm chủ yếu là sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn theo quy định của nước ta.

Đặc biệt, ngày 15.1, PA08 Công an Hà Nội phối hợp với Công an xã Sơn Đồng (Hà Nội) và Ban quản lý Khu đô thị Splendora kiểm tra 2 căn biệt thự trong Khu đô thị Splendora. Lực lượng chức năng phát hiện 7 người Hàn Quốc và 2 người Trung Quốc không xuất trình được hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác.

Tại 2 căn biệt thự, PA08 Công an Hà Nội thu giữ tổng 17 laptop, 14 iPad, 30 điện thoại di động, 3 màn hình máy tính.

Tang vật PA08 Hà Nội thu giữ tại 2 căn biệt thự ẢNH: N.B

Qua khai thác, PA08 Công an Hà Nội xác định nhóm người nước ngoài này khai nhận 7 người quốc tịch Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích lừa đảo qua mạng, dưới sự điều hành của 2 người quốc tịch Trung Quốc.

Nhóm này lừa đảo dưới hình thức lôi kéo, lừa đảo công dân đang sinh sống tại Hàn Quốc.

Mở rộng khai thác, nhóm này khai nhận còn tạm trú tại Khu đô thị Vinsmart City (P.Tây Mỗ, Hà Nội). Tiến hành kiểm tra địa chỉ này, lực lượng chức năng phát hiện 7 hộ chiếu khớp với thông tin nhân thân của nhóm người kể trên. Quá trình làm việc, 1 người Trung Quốc có ý định phi tang 7 quyển hộ chiếu này nhằm gây khó khăn cho công tác xác minh.

PA08 Công an Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của nhóm người nước ngoài này để xử lý theo quy định.