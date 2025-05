Chiều 30.5, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an TP.Đà Nẵng tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1.6 đối với 2 Phó giám đốc Công an thành phố. 2 Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng xin nghỉ hưu trước tuổi dịp này là đại tá Phan Văn Dũng và đại tá Trần Phòng.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó giám đốc phụ trách Công an TP.Đà Nẵng, trao quyết định nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1.6 đối với đại tá Phan Văn Dũng và đại tá Trần Phòng.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng (bên phải), Phó giám đốc phụ trách Công an TP.Đà Nẵng, đại tá Nguyễn Văn Tăng (bên trái) tặng hoa cho đại tá Phan Văn Dũng, đại tá Trần Phòng ẢNH: NGUYỄN TÚ

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố, đại tá Nguyễn Đại Đồng gửi lời chúc mừng, đồng thời cảm ơn những đóng góp, cống hiến của 2 lãnh đạo trong suốt quá trình hơn 40 năm công tác trong lực lượng công an nhân dân.

Đại tá Phan Văn Dũng (59 tuổi) có hơn 40 năm công tác trong lực lượng công an nhân dân, trưởng thành từ cơ sở, gắn bó với lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, giữ các chức vụ Trưởng phòng hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng.

Tháng 8.2018, khi Cảnh sát PCCC sáp nhập trở lại Công an TP.Đà Nẵng, đại tá Phan Văn Dũng được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Tháng 5.2020, đại tá Phan Văn Dũng được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng.

Đại tá Trần Phòng (60 tuổi) có hơn 43 năm công tác trong lực lượng công an nhân dân, trong đó hơn 32 năm gắn bó với lực lượng CSGT, 11 năm công tác trong lĩnh vực hậu cần, hiện là Phó trưởng ban An toàn giao thông TP.Đà Nẵng, Trưởng ban Chỉ đạo lực lượng 911.

Đại tá Phan Văn Dũng chia sẻ tại buổi lễ ẢNH: NGUYỄN TÚ

Chia sẻ tại buổi lễ, đại tá Phan Văn Dũng và đại tá Trần Phòng bày tỏ niềm vinh dự khi được cống hiến cho sự nghiệp chung, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cấp lãnh đạo, đồng đội và nhân dân hỗ trợ hoàn thành tốt nhiệm vụ, việc xin nghỉ hưu trước tuổi nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo đúng định hướng, chính sách của Đảng và Nhà nước.