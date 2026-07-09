22 bàn ở phút bù giờ: Vì sao các trận ‘so găng’ tại World Cup được quyết định ngày càng muộn?

World Cup từng có một quy luật quen thuộc: Đội dẫn bàn khi đồng hồ tiến sát phút 90 thường đã đặt 1 chân vào chiến thắng. Nhưng tại World Cup 2026, ranh giới ấy ngày càng mong manh.

Theo phân tích dữ liệu của Reuters công bố ngày 2.7, giải đấu đã trải qua 96 trận, có 22 bàn thắng trong thời gian bù giờ hiệp 2, tương đương 0,26 bàn/trận. Con số này cao hơn mức 0,23 bàn/trận tại World Cup 2022.

Đội tuyển Argentina hú vía thoát hiểm trước Ai Cập khi ghi 3 bàn chỉ trong 13 phút ẢNH: REUTERS

Chênh lệch không lớn, nhưng phản ánh một xu hướng đáng chú ý: ngày càng nhiều trận đấu chưa thực sự kết thúc khi đồng hồ chạm phút 90.

Trận Argentina - Ai Cập là ví dụ rõ nét. Đội bóng châu Phi dẫn 2-0 nhưng để đối thủ ghi 3 bàn trong 13 phút cuối. Enzo Fernandez đánh đầu ấn định chiến thắng 3-2 ở phút bù giờ, khép lại màn ngược dòng mà Argentina từng đứng sát cửa loại.

Phút 90 không còn là điểm kết thúc

Những bàn thắng muộn không phải hiện tượng mới. Tuy nhiên, World Cup 2022 đánh dấu thay đổi rõ rệt khi FIFA yêu cầu trọng tài tính sát hơn thời gian bị mất vì thay người, chấn thương, VAR và ăn mừng bàn thắng.

Theo Reuters, xu hướng ấy tiếp tục tại World Cup 2026. Phút 90 trên bảng điện giờ có thể mở ra thêm một quãng thi đấu đủ dài để cục diện thay đổi hoàn toàn.

Thủ môn của đội tuyển Ai Cập hiểu rất rõ nỗi đau đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối ẢNH: REUTERS

Điều đó tạo ra 2 áp lực trái ngược. Đội bị dẫn có thêm thời gian để tấn công, còn đội dẫn trước phải bảo vệ lợi thế khi thể lực giảm sút và cự ly đội hình dễ bị phá vỡ. Ai Cập đã trải qua chính kịch bản ấy. Họ giữ lợi thế trong phần lớn trận đấu, nhưng sau bàn rút ngắn của Cristian Romero, thế trận đảo chiều. Lionel Messi gỡ hòa, trước khi Enzo Fernandez hoàn tất màn ngược dòng.

Những bàn thắng muộn không đơn thuần là sản phẩm của thời gian bù giờ dài hơn. Chúng còn phản ánh cuộc chiến về thể lực, tâm lý và khả năng kiểm soát hỗn loạn. Ở World Cup 2026, phút 90 không còn là vạch đích quen thuộc. Với nhiều đội bóng, đó có thể mới là lúc giai đoạn nguy hiểm nhất bắt đầu.

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Cuối trận cũng là lúc bản lĩnh quản trị rủi ro được thử thách rõ nhất. Đội mạnh không chỉ cần ghi bàn, mà còn phải biết làm chậm nhịp, giữ bóng, kéo đội hình lên và tránh để trận đấu trôi vào trạng thái hỗn loạn. Ngược lại, đội cửa dưới thường chờ đúng thời điểm ấy để tung những đường bóng dài, những pha tấn công biên hoặc tận dụng bóng chết. Khi mọi thứ không còn nằm trong giáo án ban đầu, sự tỉnh táo mới là khác biệt lớn nhất giữa đội đi tiếp và đội phải trả giá.

World Cup lớn hơn, áp lực cuối trận nặng hơn

World Cup 2026 có 48 đội và 104 trận, tăng mạnh so với 32 đội và 64 trận ở thể thức cũ, theo FIFA. Một đội muốn vô địch giờ có thể phải chơi 8 trận thay vì 7.

Thêm 1 vòng knock-out đồng nghĩa thêm áp lực thể lực, trong bối cảnh giải đấu trải rộng trên Mỹ, Canada và Mexico. Theo Reuters, nhiệt độ cao và quãng đường di chuyển lớn cũng là những vấn đề được đặt ra tại kỳ World Cup này.

Đội tuyển Bồ Đào Nha cũng bị loại khi trận đấu đang trôi về những phút cuối cùng ẢNH: REUTERS

Khi thể lực suy giảm, những phút cuối trở thành bài kiểm tra khắc nghiệt. Một hậu vệ chậm nửa nhịp, một tiền vệ không còn đủ sức áp sát hoặc một khoảng trống xuất hiện muộn có thể phá hỏng công sức của cả trận đấu.

22 bàn trong thời gian bù giờ không chỉ là một thống kê. Nó cho thấy khái niệm "cuối trận" đang thay đổi. Phút 90 không còn đồng nghĩa với việc trận đấu sắp khép lại, mà đôi khi là lúc giai đoạn nguy hiểm nhất bắt đầu. World Cup 2026 đang nhắc lại một quy luật cũ theo cách khắc nghiệt hơn: Không đội bóng nào thực sự an toàn trước tiếng còi cuối cùng.