3 anh em lãnh án vì dụ dỗ và cưỡng hiếp hàng chục phụ nữ ở Mỹ

Hai bị cáo Oren (phải) và Tal Alexander ẢNH: AP

Ba anh em bị kết tội lợi dụng lối sống giàu sang để chuốc thuốc mê và cưỡng hiếp hàng chục phụ nữ, vừa nhận mức án 30 năm tù mỗi người vào hôm 27.10, trong hành vi bị thẩm phán chỉ trích là đáng xấu hổ, đồi bại và kinh khủng, theo AP.

Thẩm phán liên bang Valerie Caproni tại Manhattan (New York) đưa ra phán quyết khoảng 7 tháng sau phiên tòa kết tội kéo dài 6 tuần, nhẹ hơn mức án chung thân do các công tố viên đề nghị. Các bị cáo gồm 2 anh em sinh đôi Alon và Oren Alexander (39 tuổi), cùng người anh Tal Alexander (40 tuổi).

Hai anh em Oren và Tal Alexander đồng sáng lập Công ty bất động sản Official có văn phòng tại các thành phố Miami (bang Florida) và New York (bang New York). Người còn lại là lãnh đạo tại Công ty an ninh tư nhân Kent Security của gia đình.

Các công tố viên cho biết, trong suốt ít nhất 14 năm, họ đã lợi dụng địa vị xã hội của mình để nhắm vào phụ nữ. Hơn 70 phụ nữ đã lên tiếng cho biết họ từng bị một hoặc nhiều người trong số các anh em này tấn công tại nhiều địa điểm, bao gồm Manhattan, khu vực The Hamptons trên đảo Long Island (New York) và Aspen (bang Colorado).

Ba anh em này xây dựng hình ảnh về một lối sống thượng lưu với du thuyền, chuyên cơ riêng và các dinh thự bên bờ biển ở Miami. Tuy nhiên, theo các công tố viên, họ đã bắt đầu hành vi xâm hại tình dục phụ nữ từ khoảng năm 2001 hoặc 2002, khi còn đang học trung học.

Dần dần, họ hình thành một thủ đoạn là chuốc thuốc rồi cưỡng hiếp những phụ nữ mà họ dụ dỗ tham gia các chuyến đi nghỉ dưỡng sang trọng.

Trong một vụ việc xảy ra vào tháng 1.2017, nhóm 3 nữ sinh đang ăn mừng năm cuối trung học tại một hộp đêm ở Aspen thì bị họ bỏ thuốc vào đồ uống, dụ dỗ về khách sạn 5 sao với lời hứa hẹn sẽ tiếp tục tiệc tùng, rồi sau đó thực hiện hành vi tấn công tình dục.

Ba anh em trên, vốn bị giam giữ không được bảo lãnh kể từ khi bị bắt vào năm 2024, còn phải nộp phạt ít nhất 300.000 USD mỗi người. Bị cáo Oren Alexander bị yêu cầu nộp thêm 50.000 USD vì hành vi sản xuất ấn phẩm lạm dụng tình dục trẻ em, thông qua việc quay một đoạn video cảnh đối tượng cưỡng hiếp một cô gái 17 tuổi.

Mặc dù bày tỏ sự hối tiếc về cách đối xử và nhìn nhận phụ nữ, 3 bị cáo đều phủ nhận việc chuốc thuốc và cưỡng hiếp bất kỳ ai.

Tại phiên tòa, nhiều phụ nữ tỏ ra thất vọng sau khi nghe phán quyết. Một số nạn nhân cho biết thời gian không thể nào chữa được những tổn thương mà họ phải chịu đựng. Với giọng nghẹn ngào, họ mô tả việc bị tấn công đã khiến họ mất đi sự hồn nhiên và ám ảnh họ với những cơn ác mộng và nỗi khiếp sợ đàn ông.