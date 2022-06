3 cách nhanh chóng đốt cháy calo mà không cần 'tập thể dục'

Victoria Brady, một huấn luyện viên cá nhân trên Fyt, đã đưa ra 3 cách để bạn có thể đốt cháy thêm calo và vui vẻ khi thực hiện, theo trang web về sức khỏe ở Mỹ Eat This, Not That!

1. Khiêu vũ

Huấn luyện viên Brady cho biết để đốt cháy thêm calo, bạn cần phải vận động cơ thể thường xuyên hơn.

Khiêu vũ là một cách thực sự tuyệt vời để thực hiện điều này. Brady nói: “Trung bình, bạn có thể đốt cháy hơn 200 calo trong 1 giờ khiêu vũ”

“Bạn không cần thiết bị tập luyện hoặc tư cách thành viên của phòng tập thể dục. Tất cả những gì bạn cần là một số bản nhạc hay và một không gian để bắt đầu khiêu vũ”, huấn luyện viên Brady cho biết.

2. Ghé công viên chơi bật lò xo

Người lớn hoàn toàn có thể tham gia vui chơi tại công viên với trò bật lò xo trong nhà cùng với con trẻ.

Nhảy bật lò xo là một cách chắc chắn để đốt cháy một lượng calo, thúc đẩy quá trình trao đổi chất của bạn và trở nên mạnh mẽ hơn mà không có cảm giác như đang "tập thể dục".





Ngoài ra, nếu bạn là cha mẹ, huấn luyện viên Brady nói, "Đây là một cách tuyệt vời để “một mũi tên bắn trúng 2 con chim”, bằng cách vừa dành thời gian cho con bạn vừa duy trì hoạt động đốt cháy calo".

Bạn cũng có thể cân nhắc đăng ký một lớp tập luyện bằng bật lò xo để tăng cường sức mạnh và săn chắc.

3. Làm vườn

Nếu bạn thích làm vườn, bạn là người may mắn, vì bạn có thể ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp của mình đồng thời đốt cháy calo.

Công việc làm cỏ nói chung sẽ giúp bạn đốt cháy calo và loại được một việc ra khỏi danh sách việc cần làm của bạn.

Huấn luyện viên Brady nói: “Cho dù trồng hoa mới hay cắt cỏ, bạn cũng có thể đốt cháy calo như đi bộ trên máy chạy bộ hoặc tập một lớp HIIT cardio 20 phút”, theo Eat This, Not That!