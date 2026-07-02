3 dấu hiệu khi leo cầu thang cảnh báo tim không còn khỏe

Nếu tim khỏe mạnh, chúng ta sẽ cảm thấy hơi thở gấp hoặc tim đập nhanh trong lúc leo cầu thang. Thế nhưng, các triệu chứng này thường sẽ nhanh chóng biến mất sau vài phút nghỉ ngơi, theo trang thông tin sức khỏe Everyday Health (Mỹ).

Thường xuyên cảm thấy đau tức, nặng ngực khi leo cầu thang thì đó có thể là dấu hiệu của bệnh động mạch vành ẢNH: P.H tạo từ Gemini

Ngược lại, nếu thấy các dấu hiệu sau khi leo cầu thang, người mắc nên cân nhắc đi kiểm tra sức khỏe:

Bỗng dưng khó thở hơn trước

Đây là một trong những dấu hiệu sớm thường gặp của nhiều bệnh tim mạch, đặc biệt là bệnh động mạch vành hoặc suy tim. Ở người khỏe mạnh, khi vận động, tim sẽ tăng cường bơm máu để đưa ô xy đến cơ bắp.

Thế nhưng, nếu khả năng bơm máu của tim bị suy giảm hoặc các động mạch nuôi tim bị hẹp, lượng ô xy cung cấp cho cơ thể sẽ không đủ. Kết quả là sẽ khiến cơ thể nhanh mệt, phải thở gấp hoặc phải dừng lại nghỉ dù chỉ mới leo một đoạn cầu thang ngắn. Trong khi đó, trước đây họ vẫn thực hiện dễ dàng.

Khó thở khi gắng sức là một trong những triệu chứng phổ biến của suy tim hoặc bệnh động mạch vành. Nếu tình trạng này ngày càng nghiêm trọng, xuất hiện ngay cả khi đi bộ quãng ngắn, người nên đến bệnh viện kiểm tra.

Đau tức, đè nặng ở ngực

Nếu thường xuyên cảm thấy đau tức, nặng ngực hoặc có cảm giác bị bóp chặt vùng ngực khi leo cầu thang, thì đó có thể là dấu hiệu của cơn đau thắt ngực do bệnh động mạch vành gây ra.

Không phải ai cũng cảm thấy đau dữ dội. Nhiều người chỉ mô tả cảm giác như có vật nặng đè lên ngực, ngực bị ép chặt hoặc nóng rát. Các triệu chứng thường xuất hiện khi gắng sức như leo cầu thang, đi bộ nhanh hoặc mang vác vật nặng và giảm dần sau khi nghỉ.

Nguyên nhân là khi vận động, cơ tim cần nhiều ô xy hơn bình thường. Nếu động mạch vành bị thu hẹp bởi các mảng xơ vữa, lượng máu đến tim sẽ không đủ, dẫn đến thiếu máu cơ tim và gây đau thắt ngực, bác sĩ tim mạch Stephen Brecker tại phòng khám Mayo Clinic Healthcare (Anh) cho biết.

Chóng mặt hoặc cảm giác như sắp xỉu

Trong lúc leo cầu thang, tim phải bơm nhiều máu hơn để cung cấp ô xy cho não và các cơ. Nếu tim không đáp ứng được nhu cầu này hoặc xuất hiện rối loạn nhịp tim, lượng máu lên não có thể giảm tạm thời, dẫn đến cảm giác chóng mặt, choáng váng hoặc như sắp ngất.

Một số người phải vịn lan can hoặc dừng lại giữa cầu thang vì cảm giác mất thăng bằng. Đây không phải là triệu chứng bình thường nếu xảy ra thường xuyên. Đặc biệt, nếu chóng mặt đi kèm đau ngực, khó thở hoặc ngất xỉu, người cần được cấp cứu ngay vì đây có thể là biểu hiện của đau tim, theo Everyday Health.