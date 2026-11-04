3 lỗi vi phạm giao thông phổ biến ở TP.HCM

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT), từ 15.12.2025 đến 8.10.2026, Phòng CSGT Công an TP.HCM phát hiện hơn 321.000 trường hợp vi phạm qua hình ảnh. Trong đó, hơn 217.000 trường hợp liên quan xe máy, gần 104.000 trường hợp liên quan ô tô.

Dưới đây là 3 lỗi xuất hiện thường xuyên, có thể bị camera phạt nguội ghi nhận hình ảnh trực tiếp:

Không đội mũ bảo hiểm

Trong quá trình tham gia giao thông, nhiều người có tâm lý chủ quan, điều khiển xe máy đi quãng đường ngắn và không đội nón bảo hiểm. Thậm chí, có nhiều trường hợp đội nón bảo hiểm nhưng không cài quai hoặc cài quai không đúng quy cách.

Hành vi không đội nón bảo hiểm thường đến từ nhiều lý do khác nhau, đa phần tài xế chủ quan vì đi quãng đường gần ẢNH: CỤC CSGT

Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, những hành vi này đều có thể bị xử phạt. Cụ thể, điểm h, khoản 2, điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168) quy định người điều khiển mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ nhưng không cài quai đúng quy cách bị phạt 400.000 - 600.000 đồng.

Đáng chú ý, người lái xe chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm hoặc cài quai sai quy cách cũng bị xử phạt ở mức tương tự. Quy định có ngoại lệ đối với trường hợp chở trẻ em dưới 6 tuổi, người bệnh đi cấp cứu hoặc áp giải người vi phạm pháp luật.

Đi xe trên vỉa hè

Tại các tuyến đường thường xuyên ùn tắc ở TP.HCM, tình huống người đi xe máy leo lên vỉa hè để vượt qua dòng phương tiện phía trước không khó bắt gặp. Một số người thậm chí điều khiển xe chạy dọc hè phố hàng chục mét để tránh phải chờ đèn tín hiệu hoặc di chuyển qua đoạn đường đông đúc.

Hành vi điều khiển xe máy trên vỉa hè bị phạt 4 - 6 triệu đồng ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo Nghị định 168, người điều khiển xe máy đi trên vỉa hè trái quy định bị phạt 4 - 6 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm trên Giấy phép lái xe. Đối với người điều khiển ô tô, mức phạt 6 - 8 triệu đồng và trừ 4 điểm Giấy phép lái xe.

Không chấp hành hiệu lệnh biển báo

Một tình huống khác dễ dẫn đến vi phạm là người điều khiển phương tiện không quan sát kỹ biển báo khi đi vào những tuyến đường lạ. Bên cạnh những trường hợp cố tình vi phạm, không ít tình huống bắt nguồn từ việc tài xế thiếu chú ý, chỉ tập trung quan sát giao thông phía trước mà bỏ qua biển báo đặt bên đường.

Theo Nghị định 168, hành vi không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo thuộc khung xử phạt thông thường có mức phạt 400.000 - 600.000 đồng đối với người điều khiển ô tô; trong khi người điều khiển xe máy bị phạt 200.000 - 400.000 đồng.

Đi vào đoạn đường có biển báo cấm sẽ bị phạt theo Nghị định 168 ẢNH: C.T

Tuy nhiên, một số hành vi có mức phạt cao hơn. Đơn cử, người lái ô tô đi vào đường có biển cấm phương tiện tương ứng bị phạt 4 - 6 triệu đồng; với xe máy là 2 - 3 triệu đồng.

Tương tự, hành vi rẽ trái hoặc rẽ phải tại nơi có biển cấm hướng rẽ tương ứng cũng có khung xử phạt riêng. Do đó, người điều khiển phương tiện cần nhận diện đúng loại biển báo và phạm vi cấm, thay vì cho rằng mọi lỗi không chấp hành biển báo đều có cùng mức phạt.

Theo Cục CSGT, hệ thống camera giám sát và thiết bị ghi hình vẫn có thể ghi nhận các hành vi vi phạm để làm căn cứ xử lý. Khi nhận thông báo, chủ phương tiện cần phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết, đồng thời xác định người thực tế điều khiển xe nếu đã giao phương tiện cho người khác sử dụng.