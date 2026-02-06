3 người tử vong nghi ngạt khí do đốt than sưởi ấm trong phòng ngủ

Sáng 6.2, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo UBND xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc 3 người trong gia đình trên địa bàn được phát hiện tử vong phòng ngủ nghi do bị ngạt khí khi đốt than sưởi ấm.

Người dân phụ giúp gia đình tổ chức hậu sự cho 3 nạn nhân xấu số ẢNH: TÂN KỲ

Thông tin ban đầu cho biết, do chị Nguyễn Thị V. (24 tuổi, ngụ tại thôn Tân Thượng, xã Hồng Lộc) mới sinh con được 3 ngày, nên tối 5.2, gia đình đốt than để sưởi ấm trong căn phòng ngủ của chị V.

Khuya cùng ngày, chị Nguyễn Thị H. (21 tuổi) vào ngủ chung phòng để tiện chăm sóc chị gái mới sinh.

Rạng sáng cùng ngày, bà Chu Thị Ngụ (mẹ chị V. và chị H.) mở cửa phòng của con gái thì phát hiện mẹ con chị V. và chị H. nằm bất động trên giường. Khi bà Ngụ gọi người đến ứng cứu thì cả 3 nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Hồng Lộc phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tại phòng ngủ rộng khoảng hơn 10 m2 của nạn nhân, lực lượng chức năng phát hiện có đặt một nồi than để sưởi ấm. Bước đầu, ngành chức năng nhận định nguyên nhân khiến 3 người tử vong có thể do bị ngạt khí CO khi đốt than sưởi ấm trong phòng kín.