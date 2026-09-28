3 thói quen tưởng không liên quan, lại ảnh hưởng cholesterol

Chuyên gia dinh dưỡng Liz Shaw đang làm việc tại Mỹ cho biết một số thói quen sinh hoạt tưởng như không liên quan lại có thể ảnh hưởng đến các chỉ số cholesterol, theo Eating Well.

Ngồi quá nhiều có thể ảnh hưởng mỡ máu

Nghiên cứu cho thấy thời gian ít vận động và ngồi lâu có liên quan với những thay đổi bất lợi ở một số chỉ số chuyển hóa, trong đó có cholesterol.

Thay vì ngồi một chỗ quá lâu, hãy đứng dậy đi lại, vươn vai hoặc thực hiện một vài động tác vận động nhẹ Ảnh: P.H tạo từ AI

Chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu Mỹ Leslie Bonci cho biết tình trạng ít vận động có thể làm giảm cholesterol HDL, thường được gọi là cholesterol “tốt”, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động của enzyme lipoprotein lipase - enzyme tham gia chuyển hóa chất béo trong máu.

Vì vậy, ngay cả khi đã dành thời gian tập thể dục mỗi ngày, việc ngồi liên tục trong nhiều giờ vẫn nên được hạn chế.

Thay vì ngồi một chỗ quá lâu, hãy đứng dậy đi lại, vươn vai hoặc thực hiện một vài động tác vận động nhẹ sau mỗi khoảng thời gian ngồi lâu.

Thiếu ngủ cũng không có lợi cho cholesterol

Giấc ngủ không chỉ giúp cơ thể phục hồi mà còn liên quan đến quá trình chuyển hóa.

Theo chuyên gia Liz Shaw, ngủ quá ít hoặc chất lượng giấc ngủ kém có thể đi kèm những thay đổi bất lợi về cholesterol và triglyceride.

Một số nghiên cứu ghi nhận những người thường xuyên ngủ ít có xu hướng gặp nhiều vấn đề chuyển hóa hơn. Tuy nhiên, mối liên quan này còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác như cân nặng, chế độ ăn, mức độ vận động và sức khỏe tổng thể.

Chuyên gia Shaw khuyên người trưởng thành nên hướng tới 7 - 9 giờ ngủ mỗi đêm, đồng thời duy trì giờ ngủ đều đặn và thực hành vệ sinh giấc ngủ tốt.

Bỏ bữa sáng: Có nên lo về cholesterol?

Một số nghiên cứu cho thấy thói quen bỏ bữa sáng có thể liên quan đến những thay đổi bất lợi về chuyển hóa. Theo thông tin được Eating Well dẫn lại, một nghiên cứu ghi nhận mức cholesterol LDL tăng khoảng 9 mg/dL ở những người bỏ bữa sáng.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng chỉ cần bỏ một bữa sáng là cholesterol sẽ tăng đáng kể. Chất lượng tổng thể của chế độ ăn, tổng lượng năng lượng, cân nặng và thói quen sinh hoạt mới là những yếu tố quan trọng.

Chuyên gia Leslie Bonci cho rằng bữa sáng là cơ hội thuận lợi để bổ sung thực phẩm giàu chất xơ hòa tan - một loại chất xơ có thể hỗ trợ giảm cholesterol LDL.

3 thói quen đơn giản giúp kiểm soát mỡ máu

Để hỗ trợ kiểm soát cholesterol, các chuyên gia khuyên nên duy trì vận động thường xuyên như đi bộ, chạy bộ hoặc khiêu vũ, đồng thời hạn chế thời gian ngồi liên tục.

Trước khi ngủ, nên giảm sử dụng thiết bị điện tử, duy trì lịch ngủ đều đặn và tạo môi trường thuận lợi cho giấc ngủ.

Trong chế độ ăn, có thể ưu tiên bữa sáng giàu chất xơ hòa tan từ yến mạch, kết hợp quả mọng, hạnh nhân hoặc bánh mì nguyên cám.

Đặc biệt, kiểm soát cholesterol không chỉ dựa vào một vài thói quen riêng lẻ. Người có cholesterol cao nên kết hợp chế độ ăn phù hợp, vận động, kiểm soát cân nặng và kiểm tra mỡ máu định kỳ. Nếu cần dùng thuốc, nên tuân thủ chỉ định của bác sĩ.