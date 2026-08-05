Bác sĩ giải đáp: Ăn trứng mỗi ngày có làm tăng cholesterol?

Cholesterol trong trứng có thực sự đáng lo?

Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Vũ Thiên Duyên, Trường đại học Khoa học sức khỏe TP.HCM, cho biết theo bảng thành phần thực phẩm Việt Nam, mỗi quả trứng (45 - 50 g phần ăn được) chứa khoảng 6,7 - 7,4 g protein và 212 - 235 mg cholesterol. Cholesterol trong trứng tập trung chủ yếu ở lòng đỏ, không chỉ tham gia cấu tạo màng tế bào, tổng hợp hormone, vitamin D và axit mật mà còn đi kèm các phospholipid có thể hỗ trợ điều hòa hấp thu cholesterol và vận chuyển cholesterol dư thừa từ mô về gan.

Nhiều nghiên cứu ghi nhận việc tiêu thụ quá nhiều trứng có thể liên quan đến tăng nguy cơ bệnh tim mạch, tuy nhiên kết quả vẫn chưa thống nhất.

Theo bác sĩ Duyên, tác động của trứng không thể đánh giá chỉ dựa vào lượng cholesterol trong lòng đỏ. Bởi trong thực tế, những thực phẩm giàu cholesterol thường cũng chứa nhiều chất béo bão hòa như thịt mỡ, nội tạng, thịt chế biến sẵn hoặc các món chiên với nhiều bơ, mỡ động vật - đây mới là những yếu tố làm tăng nguy cơ tim mạch.

Cholesterol trong trứng tập trung chủ yếu ở lòng đỏ ẢNH: LÊ CẦM

Một nghiên cứu ở người trẻ khỏe mạnh cho thấy ăn 3 quả trứng mỗi ngày trong 4 tuần làm tăng cả cholesterol xấu và cholesterol tốt, trong khi tỷ lệ giữa 2 chỉ số này không thay đổi. Điều này cho thấy cơ thể có khả năng điều hòa một phần lượng cholesterol hấp thu từ thực phẩm. Tuy nhiên, mức độ đáp ứng ở mỗi người không giống nhau, phụ thuộc vào khả năng chuyển hóa, bệnh nền và chế độ ăn uống tổng thể.

Vì vậy, tác động của trứng đối với sức khỏe tim mạch cần được đánh giá trong bối cảnh toàn bộ chế độ ăn, cách chế biến và thực phẩm ăn kèm, thay vì chỉ nhìn vào hàm lượng cholesterol của lòng đỏ.

Người trưởng thành nên ăn bao nhiêu quả trứng mỗi ngày?

Khuyến cáo khoa học của Hiệp hội Tim mạch Mỹ nhấn mạnh việc hạn chế cholesterol khẩu phần trong khuôn khổ chế độ ăn ít chất béo bão hòa. Đối với người khỏe mạnh, khoảng một quả trứng nguyên mỗi ngày có thể phù hợp khi được sử dụng trong một chế độ ăn có lợi cho tim mạch.

Một nghiên cứu tổng quan cho thấy ăn trứng vừa phải, khoảng 1 quả trứng mỗi ngày ở người khỏe mạnh, không liên quan đến tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Người có LDL-cholesterol cao, rối loạn lipid máu, tiểu đường, bệnh tim mạch, bệnh thận mạn hoặc tăng cholesterol máu có tính gia đình không nhất thiết phải kiêng trứng hoàn toàn. Những người thuộc nhóm nguy cơ cao nên được bác sĩ điều trị hoặc chuyên gia dinh dưỡng tư vấn cá thể hóa dựa trên kết quả xét nghiệm, bệnh nền, thuốc đang sử dụng và toàn bộ khẩu phần.

Trứng cũng cần được bảo quản đúng cách và nấu chín để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn ẢNH: LÊ CẦM

Cách chế biến quyết định giá trị sức khỏe của món trứng

Theo thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Vũ Thiên Duyên, giá trị sức khỏe của món trứng không chỉ phụ thuộc vào số lượng mà còn ở cách chế biến và thực phẩm ăn kèm. Nên ưu tiên trứng luộc, hấp, chần hoặc áp chảo với ít dầu; kết hợp cùng rau xanh, đậu và ngũ cốc nguyên hạt để tăng chất xơ và cân bằng dinh dưỡng. Ngược lại, chiên trứng với nhiều dầu, bơ hoặc mỡ động vật có thể làm tăng lượng chất béo bão hòa trong bữa ăn. Trứng cũng cần được bảo quản đúng cách và nấu chín để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn.

Đối với người trưởng thành khỏe mạnh, khoảng 1 quả trứng nguyên mỗi ngày có thể là mức tham khảo phù hợp trong chế độ ăn lành mạnh. Tuy nhiên, đây không phải khuyến nghị áp dụng cho tất cả mọi người. Người mắc bệnh tim mạch, rối loạn mỡ máu hoặc các bệnh nền khác nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn lượng trứng phù hợp với tình trạng sức khỏe.