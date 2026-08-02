Cùng là trứng nhưng vì sao có loại phải cho vào tủ lạnh, có loại thì không?

Theo chuyên gia, cách bảo quản trứng phụ thuộc vào việc trứng đã được rửa hay chưa và điều kiện bảo quản trước khi chúng đến tay người tiêu dùng, theo Eating Well (Mỹ).

Vì sao nên bảo quản trứng trong tủ lạnh?

Bà Emily Lachtrupp, chuyên gia dinh dưỡng ở Mỹ, cho biết nguyên nhân chính khiến nhiều nơi bán lẻ bảo quản trứng trong ngăn mát là để giảm nguy cơ nhiễm Salmonella - loại vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm thường gặp liên quan đến trứng.

Nên bảo quản trứng trong tủ lạnh ở nhiệt độ khoảng 1 - 4°C ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHAT GPT

Vi khuẩn Salmonella phát triển mạnh trong khoảng nhiệt độ từ 4,4°C - 60°C, còn nhiệt độ trong ngăn mát tủ lạnh thường duy trì ở khoảng 1 - 4°C. Vì vậy, bảo quản trứng trong tủ lạnh giúp làm chậm sự phát triển của Salmonella nếu vi khuẩn có hiện diện trên hoặc trong trứng.

Do đó theo khuyến cáo, nếu trứng mua từ siêu thị được bảo quản trong ngăn mát, khi mang chúng về nhà, bạn chỉ nên để ở nhiệt độ phòng dưới 2 giờ (với điều kiện nhiệt độ phòng khoảng 21°C hoặc thấp hơn). Nếu chưa sử dụng trong thời gian này, nên cho trứng trở lại tủ lạnh đến khi cần dùng.

Vỏ trứng sạch, không nứt vỡ không đồng nghĩa tuyệt đối an toàn

Theo Dự án Chăn nuôi của Đại học bang Iowa (Mỹ), những quả trứng chưa rửa kể từ khi thu hoạch có thể bảo quản ở nơi mát trong nhiều tuần mà không cần cho vào tủ lạnh, nguyên nhân là vì chúng còn giữ nguyên lớp màng bảo vệ tự nhiên trên vỏ. Đối với trứng đã được rửa, việc không bảo quản lạnh sẽ tạo điều kiện để vi khuẩn (nếu có) phát triển.

Bên cạnh đó, một điều cần lưu ý là khi lấy trứng lạnh ra khỏi tủ, trên vỏ có thể xuất hiện hơi nước ngưng tụ. Nếu để lâu ở nhiệt độ phòng, vi khuẩn trên bề mặt vỏ có thể theo lớp hơi nước này xâm nhập vào bên trong vì vỏ trứng có tính bán thấm.

Ngay cả những quả trứng sạch, không nứt vỡ cũng vẫn có thể mang vi khuẩn Salmonella. Vì vậy, không nên đánh giá độ an toàn của trứng chỉ dựa vào vẻ bề ngoài.

Nhìn chung, nếu bạn mua trứng được bảo quản trong ngăn mát của siêu thị, hãy tiếp tục bảo quản trong tủ lạnh tại nhà. Việc bảo quản lạnh sẽ giúp kéo dài thời gian sử dụng.

Nên bảo quản trứng trong hộp đựng ban đầu và sử dụng trong thời hạn ghi trên bao bì. Nếu chuyển sang hộp khác, hãy ghi lại hạn sử dụng để tiện theo dõi.