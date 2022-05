4 cái tên được đề cử cho giải thưởng VĐV xuất sắc nhất SEA Games là ai?

Ngày 22.5.2022, Ban tổ chức SEA Game 31 đã công bố những được đề cử cho giải thưởng vận động viên xuất sắc nhất SEA Games 31. Có 4 cái tên cuối cùng lọt vào danh sách này đã được lộ diện.

Theo đó, ở nội dung của nữ, đây sẽ là cuộc cạnh tranh giữa hai vận động viên là Nguyễn Thị Oanh của Việt Nam và Jing Wen Quah của Singapore. Với Nguyễn Thị Oanh, SEA Games 31 tiếp tục là một giải đấu thành công nữa của vận động viên này. Dù vấp phải những sự cạnh tranh quyết liệt của các vận động viên của đoàn thể thao Thái Lan, Malaysia nhưng cô vẫn thi đấu xuất sắc và lập cú hattrick 3 HCV các nội dung 1.500m nữ, 5.000m nữ và 3.000 m vượt chướng vật. Đặc biệt, ở nội dung 3.000m vượt rào nữ, VĐV này còn phá kỷ lục SEA Games với thành tích 9 phút 52 giây 46, bỏ xa kỷ lục cũ đến gần 9 giây.

Đối thủ của Oanh cho danh hiệu này là Jing Wen Quah, VĐV bơi lội của Singapore. Tiếp nối người đàn chị Quah Ting Wen, kình ngư Jing Wen Quah đang trở thành một thế lực thật sự với các đối thủ trên đường đua ở sân chơi SEA Games.

Trong khi đó, ở giải thưởng dành cho VĐV nam, đây là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa Nguyễn Huy Hoàng và VĐV Joshua Robert Atkinson (Thái Lan). Đối với Huy Hoàng, tại SEA Games 31, anh đã rất xuất sắc giành 4 HCV cá nhân trên "đường đua xanh" ở các nội dung 400m tự do, 1.500m tự do, 800m tự do và 200m bướm.





Về phần Joshua Robert Atkinson (Thái Lan) thì VĐV này tỏ ra không có đối thủ ở các nội dung mà mình tham dự. Atkinson đã đoạt 4 HCV môn điền kinh ở các nội dung: 400m, 800m, tiếp sức hỗn hợp 4x400m và tiếp sức 4x400m nam.

Ngoài 2 giải thưởng dành cho VĐV nam và VĐV nữ xuất sắc nhất, SEA Games 31 sẽ là lần đầu tiên nước đăng cai SEA Games sẽ giới thiệu 1 VĐV có hoàn cảnh đặc biệt và đạt thành tích xuất sắc để nhận trao thưởng.

Vào ngày 23.3.2022, trong buổi lễ bế mạc SEA Games 31, các danh hiệu trên sẽ được ban tổ chức tiến hành trao cho các VĐV.