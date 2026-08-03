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Đời sống Cộng đồng

4 giờ rạng sáng mai 4.8, dậy sớm xem mặt trăng 'hẹn hò' với sao Thổ

Cao An Biên
Cao An Biên
Cuộc hẹn giữa mặt trăng và sao Thổ, hành tinh khí khổng lồ vào lúc rạng sáng mai 4.8 đang được người yêu thiên văn Việt Nam mong chờ.

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), rạng sáng mai 4.8, mặt trăng 20 ngày tuổi sẽ tiến đến rất gần sao Thổ, tạo nên một cặp đôi nổi bật trên bầu trời phía đông. Dù cách nhau khoảng 6°, cả hai vẫn đủ gần để tạo nên một khung cảnh đẹp mắt và rất dễ nhận ra bằng mắt thường.

4 giờ rạng sáng mai 4.8, dậy sớm xem mặt trăng 'hẹn hò' với sao Thổ- Ảnh 1.

Đừng bỏ lỡ nhiều sự kiện thiên văn xuất hiện trong tháng 8

ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Quan sát tại Việt Nam, người yêu thiên văn có thể bắt đầu nhìn thấy cặp đôi này từ sau 23 giờ tối nay 3.8 ở phía đông. Chúng lên cao nhất trên bầu trời vào khoảng 4 giờ sáng mai 4.8 trước khi bắt đầu lu mờ bởi ánh bình minh đang đến sau 5 giờ sáng.

Nếu bạn từng muốn xác định sao Thổ trên bầu trời nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, thì đây chính là cơ hội lý tưởng. Chỉ cần tìm thấy mặt trăng, rồi nhìn sang bên cạnh một chút là bạn sẽ thấy "hành tinh của những chiếc vành đai đầy ấn tượng".

"Hãy thử chụp lại khoảnh khắc này bằng điện thoại hoặc máy ảnh và chia sẻ thành quả lên mạng xã hội", HAS khuyến cáo.

Các hành tinh trong tháng 8 này có nhiều màn trình diễn thú vị. Mới đây, rạng sáng nay 2.8, sao Thủy đã đạt ly giác phía tây lớn nhất, lên đến 19.5 độ tính từ mặt trời. Đây là thời điểm tốt nhất để bắt đầu quan sát hành tinh này trên bầu trời sáng sớm, khi nó ở vị trí cao nhất gần đường chân trời phía đông.

Từ ngày 13 đến ngày 17.8, sao Thủy sẽ ở rất gần với sao Mộc. Sao Thủy đạt đến điểm giao hội trên với mặt trời vào ngày 27.8 và chuyển sang bầu trời chiều. Trong khi đó, sao Kim thống trị bầu trời đêm suốt tháng 8.

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