4 năm đại học, cô gái nhận được 9 loại học bổng

Trong bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp, Võ Thị Khánh Linh, sinh viên ngành khoa học dữ liệu, Khoa Toán - Tin học, đồng thời là thủ khoa tốt nghiệp niên khóa 2021-2025, khiến nhiều người rưng rưng khi nhắc đến câu chuyện của chính mình.

Khánh Linh phát biểu trong lễ trao bằng tốt nghiệp ẢNH: NVCC

Cô gái xứ Quảng kể rằng khi mẹ mang thai, ba mẹ từng có lúc phải cân nhắc vì điều kiện kinh tế không cho phép. Rồi đến ký ức năm lớp 10, sau một tuần đi học xa, cô bé Linh trở về nhà hí hửng khoe với mẹ: "Tuần này con chỉ tiêu hết 220.000 đồng thôi". "Hôm nay, Linh đứng trên sân khấu, khép lại hành trình đại học bằng danh hiệu thủ khoa toàn trường. Mình cho rằng đó là sự kỳ diệu", Linh nói.

Nhắc lại chặng đường 4 năm, Linh nói điều kỳ diệu không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở việc những cơ hội đã đến đúng lúc. "Trong suốt 4 năm, mình nhận được 9 loại học bổng khác nhau với 20 lần xét tuyển đậu hoặc được duy trì. Học bổng ngắn hạn có, dài hạn có. Từ nhà trường, Viện Nghiên cứu cao cấp về toán, Quỹ VietSeeds, từ doanh nghiệp, nhóm và cá nhân… Nhờ đó, mình có thể tự trang trải chi phí học tập và sinh hoạt", Linh chia sẻ.

Linh cho biết cô từng gặp nhiều định kiến về chuyện con gái giỏi toán ẢNH: NVCC

Từ những nguồn hỗ trợ ấy, Linh lần đầu được đi nước ngoài, được giao lưu và học tập cùng bạn bè quốc tế. Quan trọng hơn, nhờ kiến thức, trải nghiệm và kỹ năng tích lũy khi còn là sinh viên, Linh sớm có công việc ổn định. "Mình đã bắt đầu gửi một phần tiền phụ giúp ba mẹ, chi trả viện phí khi cả ba và mẹ đều không may bị bệnh. Đây là điều mình tự hào nhất, là tự lo tài chính cho bản thân từ khi còn sinh viên và có thể chăm lo được cho gia đình", Linh nói.

Ở góc độ thành tích, Linh sở hữu GPA 9,79/10 với hơn 60% môn học đạt điểm 10/10. Trước khi trở thành thủ khoa đầu ra toàn trường, cô từng là thủ khoa đầu vào của khoa theo phương thức đánh giá năng lực. Linh cũng là đồng tác giả chính của bài báo được chấp nhận và công bố tại hội nghị MMM2024, đồng tác giả bài báo được chấp nhận báo cáo tại hội nghị quốc tế CBMI 2022 được tổ chức tại Áo…

Linh gắn bó với toán từ nhỏ. Linh từng tham gia các kỳ thi toán cấp huyện, tỉnh, quốc gia, đồng thời còn là học sinh chuyên toán khóa 17 của Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Linh nói tình yêu môn toán của cô khởi đầu từ những câu đố trong gia đình, rồi lớn dần thành niềm vui sau mỗi lần giải được một bài khó.

Ấy vậy, con gái học giỏi toán cũng gặp nhiều định kiến. Linh cho biết cô thường gặp hàng loạt lời truyền miệng rằng con trai giỏi toán hơn con gái, con gái học toán sẽ cực… Nhưng Linh không xem đó là rào cản.

"Mình may mắn khi được gia đình yêu thương, thầy cô và bạn bè đồng hành, lại có nhiều chị giỏi toán làm tấm gương. Thêm vào đó, một số học bổng dành riêng cho nữ trong STEM cũng trở thành động lực để mình cố gắng và khẳng định bản thân. Mình nghĩ rằng các bạn nữ hãy hiểu mình thích gì, giỏi gì, rồi hết mình theo đuổi đam mê. Theo mình, giới hạn của bạn, bạn làm được gì là do bạn quyết định chứ không phải ai khác", Linh nói.

Nhận xét về học trò, tiến sĩ Võ Đức Cẩm Hải, Trưởng khoa Toán - Tin học, cho biết: "Nhờ nỗ lực bền bỉ trong học tập và sự tham gia nhiệt tình vào hoạt động ngoại khóa, em nhiều lần có mặt trong danh sách xét học bổng của nhà trường và Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2021-2030. Tôi tin rằng với nền tảng tích lũy tại Khoa Toán - Tin học, Linh sẽ còn tiến xa trên con đường học tập và nghề nghiệp của mình".