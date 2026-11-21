80 năm tư tưởng "văn hóa vẫn soi đường" vẫn nguyên giá trị

Sáng 21.11, lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội diễn ra dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ, bên hồ Hoàn Kiếm. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà.

Tái hiện hình ảnh thuyền rồng đưa vua Lý Thái Tổ về định đô ở Thăng Long ẢNH: BTC

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi", tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất ngày 24.11.1946. Ông nhấn mạnh, việc Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 24.11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam mang ý nghĩa sâu sắc, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Diễu hành cổ phục tại khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội ẢNH: BTC

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng cho biết thành phố hướng tới xây dựng Hà Nội không chỉ là nơi lưu giữ những di sản quý báu của dân tộc, mà còn là không gian hình thành những ý tưởng mới, tác phẩm và sản phẩm văn hóa sáng tạo có sức hấp dẫn, góp phần quảng bá hình ảnh thủ đô và văn hóa Việt Nam ra thế giới.

4.000 người cùng kể câu chuyện văn hóa Thăng Long

Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình sân khấu thực cảnh kết hợp diễu hành, với khoảng 4.000 người tham gia. Trong đó có đông đảo người dân đến từ các làng nghề, làng khoa bảng và những cộng đồng còn lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống của Hà Nội.

Mỗi đoàn diễu hành mang đến một câu chuyện riêng về lịch sử, tín ngưỡng và đời sống văn hóa địa phương. Đại diện các xã Ba Vì, phường Sơn Tây, xã Phúc Thọ và xã Kiều Phú giới thiệu sức sống của tín ngưỡng thờ Tản Viên Sơn Thánh trong cộng đồng cư dân xứ Đoài.

Đoàn múa hát Ải Lao đến từ phường Phúc Lợi tái hiện hình tượng Thánh Gióng đánh giặc Ân qua điệu múa Ông Hổ. Đây là loại hình diễn xướng dân gian gắn với Hội Gióng đền Phù Đổng, đã được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Gặp lại các di sản văn hóa phi vật thể trong khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam ẢNH: BTC

Điệu múa bài bông ẢNH: BTC

Văn hiến Thăng Long cũng được tái hiện qua không gian Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nơi lưu giữ hệ thống bia tiến sĩ. Đoàn diễu hành giới thiệu tên các làng khoa bảng tiêu biểu của thủ đô như Hạ Yên Quyết, Thượng Yên Quyết, Tây Mỗ, Đông Ngạc, Tả Thanh Oai, Nguyệt Áng, Phú Thị, Bát Tràng, Hà Lỗ, Vân Điềm, Văn Hội và Cao Lãm.