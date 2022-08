5 cách để giảm lượng đường trong máu một cách tự nhiên

Kiểm soát lượng đường trong máu của bạn là điều quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của bạn. Sean Marchese, y tá đã đăng ký tại Trung tâm Mesothelioma (Mỹ), với kiến thức nền tảng về các thử nghiệm lâm sàng ung thư và hơn 15 năm kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân trực tiếp, sẽ chia sẻ 5 cách để duy trì lượng đường trong máu một cách tự nhiên, theo Eat This, Not That!

1. Tập thể dục thường xuyên

Marchese cho biết: “Vì cơ thể bạn sử dụng glucose để làm năng lượng, nên việc tập thể dục thường xuyên là một trong những cách tốt nhất để duy trì lượng đường trong máu khỏe mạnh.

Các hoạt động như đi bộ, cử tạ, đi xe đạp hoặc bơi lội sử dụng lượng đường trong máu để tạo ra năng lượng cần thiết cho các hoạt động co cơ.

Hoạt động này khiến cơ thể bạn nhạy cảm hơn với insulin và có thêm lợi ích là giúp kiểm soát cân nặng, tương tự có thể giữ cho lượng đường trong máu ổn định".

2. Tăng lượng chất xơ hấp thụ

Marchese chia sẻ: “Chất xơ làm chậm tốc độ hấp thụ đường và tiêu hóa carbohydrate. Điều này làm giảm nguy cơ tăng mạnh lượng đường trong máu sau khi ăn.

Lượng đường trong máu tăng dần sẽ cho phép cơ thể có nhiều thời gian hơn để đáp ứng với insulin.

Đáng chú ý, chỉ có dạng chất xơ hòa tan mới có tác dụng tích cực trong việc quản lý lượng đường trong máu.

Bạn có thể tăng lượng chất xơ hòa tan và cải thiện việc quản lý lượng đường trong máu bằng cách ăn nhiều trái cây, rau, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt.

Khuyến nghị chất xơ hằng ngày là khoảng 14 gram trên 1.000 calo".

3. Ăn phần nhỏ hơn

Marchese nói: “Một bữa ăn lớn có xu hướng khiến lượng đường trong máu tăng đột biến.

Nó cũng có thể khiến cơ thể bạn khó trở lại mức đường huyết lúc đói sau bữa ăn.





Các khẩu phần ăn nhỏ hơn cũng thúc đẩy cân nặng hợp lý và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Bạn có thể đảm bảo rằng mình ăn ít hơn trong mỗi bữa ăn bằng cách đo hoặc cân nguyên liệu khi nấu ở nhà, sử dụng đĩa nhỏ hơn và ăn chậm hơn.

Hãy thử bổ sung đồ ăn nhẹ lành mạnh giữa các bữa ăn nếu bạn thấy đói và tránh các tiệm ăn, nhà hàng có khẩu phần lớn (hoặc bạn có thể để dành một ít cho bữa ăn sau ở nhà)".

4. Giảm carb

Marchese nói: “Carbohydrate (viết tắt là carb) tác động đến lượng đường trong máu nhiều hơn hầu hết các loại thực phẩm khác và có thể làm giảm hiệu quả của insulin.

Ăn quá nhiều carb sẽ làm tăng lượng đường trong máu và có thể hạn chế khả năng phục hồi của cơ thể về mức đường huyết khỏe mạnh.

Chế độ ăn ít carb làm giảm nguy cơ tăng đột biến lượng đường trong máu và kháng insulin, do đó giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Tránh bánh mì, tinh bột và mì đã qua chế biến hoặc tinh chế và ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt trong chế độ ăn uống của bạn".

5. Thêm thực phẩm Probiotic vào chế độ ăn uống của bạn

Marchese giải thích, “Probiotics là thực phẩm khuyến khích sự phát triển của vi khuẩn lành mạnh trong hệ tiêu hóa.

Những loại thực phẩm này cũng cải thiện việc điều chỉnh lượng đường trong máu và có thể làm giảm HbA1c, một chỉ số về kháng insulin và tiền tiểu đường.

Hãy tìm cách bổ sung các loại thực phẩm giàu probiotic vào chế độ ăn uống của bạn thông qua một số loại sữa chua và pho mát, kim chi, dưa cải bắp, miso và tempeh", theo Eat This, Not That!