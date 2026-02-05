5 điểm chung của những người 100 tuổi, bạn được mấy điều?

Sau đây, các chuyên gia hàng đầu về trường thọ tiết lộ 5 điểm chung - có thể là bí mật sống thọ của người 100 tuổi.

Đi bộ hằng ngày

Tiến sĩ Sajad Zalzala, chuyên gia trường thọ đang làm việc tại Mỹ, giải thích. Đi bộ cải thiện tình trạng kháng insulin, huyết áp và cholesterol - các yếu tố dẫn đến bệnh mạn tính như tiểu đường, ung thư và bệnh tim. Ngoài ra, đi bộ thúc đẩy sự phát triển của các tế bào thần kinh mới, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh.

Tập thể dục thường xuyên như đi bộ còn có thể làm chậm quá trình lão hóa tế bào Ảnh: AI

Về mặt di truyền, tập thể dục thường xuyên như đi bộ còn có thể làm chậm quá trình lão hóa tế bào. Nghiên cứu cho thấy 500 bước mỗi ngày có thể giảm 7% nguy cơ bệnh tim, và mỗi 1.000 bước tăng thêm giúp giảm 15% tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân. Chuyên gia Christal Burnette từ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Trường thọ Okinawa (Nhật) khuyến nghị nên đi bộ vừa phải ít nhất 30 phút, từ 5 - 7 ngày một tuần, theo trang tin sức khỏe Real Simple.

Ưu tiên giấc ngủ

Tiến sĩ Darshan Shah, bác sĩ chuyên về y học trường thọ của Mỹ, giải thích: Thiếu ngủ làm tăng tình trạng viêm, suy yếu hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình lão hóa tế bào. Ngược lại, ngủ đủ giấc giúp chống lão hóa và giúp loại bỏ các chất thải độc hại thần kinh liên quan đến bệnh Alzheimer.

Tham gia vào cộng đồng

Giữ mối liên kết với cộng đồng giúp giảm cảm giác cô lập và cô đơn. Theo bác sĩ Shah, các kết nối xã hội giúp giảm căng thẳng, tăng cường sức khỏe tâm thần, tất cả đều góp phần sống thọ và khỏe mạnh hơn.

Có mục đích sống

Người Nhật có thuật ngữ "ikigai" để chỉ lý do bạn thức dậy mỗi sáng. Chuyên gia Burnette cho biết "có mục đích" giúp tâm trí hoạt động, tăng cường khả năng phục hồi và nuôi dưỡng thái độ tích cực.

Ăn thực phẩm chống viêm

Chuyên gia dinh dưỡng Kristen Lorenz (Mỹ) giải thích: Viêm mạn tính ở mức độ thấp là tác nhân chính gây ra nhiều bệnh liên quan đến tuổi tác. Thực phẩm chống viêm giàu chất chống oxy hóa, axit béo omega-3 và polyphenol giúp trung hòa các gốc tự do giúp chống lại sự suy giảm nhận thức và hỗ trợ sửa chữa ADN. Chế độ ăn cân bằng nên bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, trái cây và rau quả, đồng thời hạn chế thịt chế biến và đồ ngọt, theo Real Simple.

Những thực phẩm chống viêm tốt nhất gồm cà chua, dầu ô liu, rau lá xanh, các loại hạt, cá béo, các loại trái cây như dâu tây, việt quất và cam.