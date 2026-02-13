5 điều phải làm trước khi về quê đón tết

Cần khóa van nước tổng

"28 tháng chạp, nhà ở quê đang cúng tất niên thì chủ trọ gọi điện hỏi sao nước chảy lênh láng từ phòng tôi xuống tầng dưới. Hóa ra trước khi về quê đón tết, tôi quên khóa van nước của máy giặt. Cả tuần không ai phát hiện, nước thấm xuống mấy phòng liền kề", chị Nguyễn Thị Minh Thư (31 tuổi, ngụ ở đường số 9, P.Thủ Đức, TP.HCM; trước là P.Trường Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM) kể lại kỷ niệm tết năm ngoái.

Không chỉ phải bồi thường thiệt hại cho các phòng bên dưới, chị Thư còn mất trọn buổi đầu năm khi quay lại thành phố để… xử lý hậu quả. "Tết chưa kịp vui đã thấy áy náy, mệt mỏi. Nên năm nay, trước khi về quê đón tết, tôi luôn có danh sách kiểm tra từng thứ cần phải làm", chị Thư nói.

Theo anh Nguyễn Hoài Việt (36 tuổi, chủ khu trọ ở P.Linh Xuân, TP.HCM; trước là P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM), cho biết thao tác thường bị bỏ quên nhất là khóa kỹ van nước tổng. Anh Việt nói: "Ống nước cũ, máy giặt, bồn rửa, bồn cầu… đều có thể phát sinh rò rỉ bất ngờ. Khi không có ai phát hiện, nước sẽ chảy liên tục nhiều ngày, gây ngập, thấm sàn, ảnh hưởng kết cấu và hàng xóm xung quanh. Chỉ cần khóa van nước tổng trước khi đi là đã loại bỏ được 80% rủi ro liên quan đến nước".

Kiểm tra kỹ lưỡng những thiết bị như: máy giặt, bình nóng lạnh, bếp điện, lò vi sóng... trước khi về quê đón tết ẢNH: THANH NAM

Tắt máy lạnh, bình nước nóng và thiết bị điện công suất lớn

Theo anh Trần Quốc Hùng (37 tuổi), kỹ sư thiết kế cơ điện (Công ty cổ phần dịch vụ và kỹ thuật cơ điện lạnh Token TP.HCM), kỳ nghỉ tết là thời điểm các sự cố trong nhà ở gia tăng, không phải vì thiết bị kém chất lượng mà vì thói quen chủ quan của người sử dụng.

"Máy lạnh, bình nóng lạnh, bếp điện, lò vi sóng… là những thiết bị tiêu thụ điện lớn. Dù không sử dụng, việc để ở chế độ chờ vẫn có thể gây rò rỉ điện, tăng hóa đơn hoặc tiềm ẩn nguy cơ chập cháy", anh Hùng phân tích.

Anh Hùng khuyến nghị nên tắt hoàn toàn các thiết bị không cần thiết, đặc biệt là máy lạnh và bình nóng lạnh, là hai thiết bị dễ bị bỏ quên nhất trong phòng trọ.

Nếu có điều kiện, nên tắt aptomat tổng, nhất là với căn hộ nhỏ hoặc phòng trọ chỉ có một người ở. "Điều này giúp giảm gần như hoàn toàn nguy cơ sự cố điện trong thời gian dài vắng người", anh Hùng nói.

Đừng quên tắt máy lạnh trước khi về quê đón tết ẢNH: THANH NAM

Rút phích cắm, tắt aptomat khi có thể

Ngoài thiết bị công suất lớn, các thiết bị điện tử nhỏ cũng không nên chủ quan. Anh Nguyễn Hoài Việt nói thêm: "Cần rút phích cắm các thiết bị điện tử. Tivi, modem wifi, máy tính, sạc điện thoại… nên được rút hẳn khỏi ổ cắm. Không chỉ tiết kiệm điện, việc này còn giúp tránh nguy cơ hư hỏng khi xảy ra sự cố điện áp trong khu vực".

Theo anh Việt, chỉ một cú sét hoặc sự cố điện lưới, thiết bị để cắm sẵn nhiều ngày có thể hỏng hoàn toàn. Không ít người trẻ sau tết quay lại thành phố mới phát hiện modem cháy, tủ lạnh ngừng hoạt động, hóa đơn điện tăng bất thường. "Nên dành vài phút đi một vòng phòng, kiểm tra từng ổ cắm – việc tưởng nhỏ nhưng lại là bước "dọn đường an toàn" cần thiết trước khi rời đi", anh Việt chia sẻ.

Kiểm tra, gia cố khóa cửa

Theo chuyên gia đào tạo kỹ năng sinh tồn Đỗ Tiến Bảo, Công ty cổ phần S-Way Việt Nam (Hà Nội), khi về quê đón tết, cần đóng chốt cửa, kiểm tra khóa nhiều lớp. Cửa chính, cửa sổ, ban công cần được kiểm tra kỹ. Với nhà mặt đất hoặc tầng thấp, nên gia cố thêm khóa phụ, thanh chặn hoặc camera an ninh.

Ông Bảo nói: "Tết là thời điểm trộm thường nhắm vào những căn hộ vắng chủ. Chỉ cần đèn không bật, không có người ra vào nhiều ngày là họ dễ để ý".

Trên mạng xã hội, nhiều người thắc mắc: "Có nên bật đèn suốt mấy ngày tết, để giả vờ có người ở nhà?". Ông Bảo cho rằng: "Việc bật đèn liên tục cả ngày lẫn đêm không hẳn là giải pháp tốt, vì có thể tạo ra thói quen dễ bị nhận diện. Thay vào đó, nếu có điều kiện, nên sử dụng ổ cắm hẹn giờ, đèn cảm biến hoặc nhờ hàng xóm, ban quản lý chung cư hỗ trợ kiểm tra định kỳ. Với người ở trọ, việc báo trước cho chủ nhà về thời gian vắng mặt cũng giúp giảm rủi ro, nhất là khi có sự cố phát sinh".

Chú ý khóa cửa cẩn thận, tắt các thiết bị điện... ẢNH: THANH NAM

Dọn dẹp những chi tiết "nhỏ xíu"

Nguyễn Thị Bích Trâm (27 tuổi, ngụ ở 60 Vĩnh Viễn, P.Vườn Lài, TP.HCM; trước là P.2, Q.10, TP.HCM) cho rằng những điều dễ bị bỏ sót nhất lại nằm ở các chi tiết rất nhỏ.

"Đổ rác, dọn tủ lạnh để tránh mùi hôi khi trở lại thành phố. Đóng kỹ bình gas, tháo pin remote nếu vắng nhà lâu. Không để tiền mặt, trang sức ở nơi dễ thấy. Che chắn ban công tránh gió lớn làm rơi đồ đạc. Với người nuôi thú cưng, cần gửi gắm ở nơi uy tín hoặc nhờ người thân chăm sóc", Trâm chia sẻ.

Theo Trâm, nhiều người trẻ vì sống một mình, quen nhịp sống vội vàng nên trước khi về quê chỉ lo mua vé, chốt việc, sắm quà… mà quên mất việc chuẩn bị an toàn cho căn phòng. "Tắt điện, khóa van nước, rút phích cắm thiết bị điện, đóng chốt cửa… Những việc tưởng quá đơn giản lại là nguyên nhân khiến không ít người choáng váng vì hóa đơn tăng vọt, phòng trọ ngập nước, thậm chí bị trộm ghé thăm khi trở lại thành phố", Trâm nói.

Theo Trâm, về quê đón tết là để nghỉ ngơi, để ở bên gia đình, đừng để những việc lẽ ra có thể phòng tránh làm mất vui. Nên chỉ cần dành thời gian khoảng 30 phút lập một danh sách "những việc cần làm trước khi về quê" và nhanh chóng thực hiện là sẽ tránh được rất nhiều phiền toái.