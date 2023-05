5 kiểu tập thể dục khiến người 50 tuổi dễ tăng cân

Để quá trình tập thể dục hiệu quả, giúp giảm mỡ, tránh tăng cân thì những người trên 50 tuổi cần lưu ý những điều sau:

Nghỉ tập thời gian dài

Dù tập gym hay chơi bất kỳ môn thể thao nào thì mỗi tuần cần có ít nhất 1 ngày nghỉ tập để giúp cơ thể phục hồi. Tuy nhiên, nếu nghỉ tập quá lâu, kéo dài nhiều tuần thì sẽ ảnh hướng đến đến tiến độ tập luyện. Đến lúc quay lại tập, bạn sẽ cần một thời gian để có thể khôi phục lại thể lực, sức mạnh như trước đó, thậm chí còn tăng cân, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Khởi động kỹ sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ chấn thương khi tập luyện thể thao, đặc biệt là người trên 50 tuổi SHUTTERSTOCK

Vì vậy, người trên 50 tuổi cần tránh tình trạng nghỉ tập luyện liên tục trong thời gian quá dài. Nếu quá bận rộn, thay vì ngừng tập luyện hoàn toàn thì hãy cố gặp duy trì tập 1 hoặc 2 buổi/tuần. Cường độ tập có thể không nhiều nhưng rất cần để duy trì thể lực và sức mạnh.

Chỉ tập cardio

Cardio dù rất tốt cho sức khỏe nhưng đồng thời cũng cần tập thêm các bài sức mạnh như nâng tạ, squat, đặc biệt là với người đã bước sang tuổi 50. Vì khi đến độ tuổi này, các bài tập sức mạnh sẽ giúp tăng cường sức mạnh xương khớp, cơ bắp, đốt mỡ đồng thời tăng khả năng giữ thăng bằng và di chuyển linh hoạt. Thời gian tối thiểu tập các bài sức mạnh là từ 30 đến 45 phút/buổi, 2 đến 3 buổi/tuần.

Tập luyện quá cực đoan

Dù tập thể dục sẽ mang lại những thay đổi tuyệt vời cho cơ thể nhưng điều quan trọng cần biết là tránh tập luyện quá sức hay các bài tập gây hại. Điều này sẽ gây áp lực lớn lên khớp và dây chằng. Hậu quả có thể dẫn đến chấn thương, bỏ tập thời gian dài và gây tăng cân.

Không khởi động

Khi bước sang tuổi 50, khả năng vận động và di chuyển linh hoạt của cơ thể sẽ suy giảm. Do đó, khởi động kỹ trước khi tập là rất quan trọng vì giúp giảm nguy cơ chấn thương. Nếu chấn thương, không thể tập luyện đều đặn thì rất dễ tăng cân.

Tập sai kỹ thuật

Dù bất kỳ ở độ tuổi nào thì tập sai kỹ thuật đều tác động tiêu cực đến cơ thể. Nó sẽ khiến không thể giảm mỡ, không có hiệu quả, thậm chí chấn thương.

Với người trên 50 tuổi, khi bơi lội, nâng tạ hay chơi các môn thể thao khác, đặc biệt là các môn đòi hỏi sức mạnh và thể lực như bóng đá, tennis, thì cần 1 huấn luyện viên để hướng dẫn, theo Eat This, Not That!.