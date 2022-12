5 loại thực phẩm phổ biến có thể gây mệt mỏi kinh niên

Nếu bạn mắc hội chứng mệt mỏi mạn tính, đây là 5 loại thực phẩm có thể liên quan đến hội chứng này. Việc hạn chế hoặc tránh những loại thực phẩm này có thể giúp bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn và ít gặp phải các triệu chứng hơn, theo Eat This, Not That!

1. Thịt nhiều mỡ

Những miếng thịt nhiều mỡ có xu hướng chứa nhiều chất béo không tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, dữ liệu quan sát được công bố bởi tạp chí Journal of Human Nutrition and Dietetics (JHND) cho thấy việc ăn chất béo không tốt cho sức khỏe có liên quan đến các triệu chứng của hội chứng mệt mỏi mạn tính.

Những miếng thịt nạc hơn, chẳng hạn như thịt gà trắng, bít tết sườn và sườn heo, có thể mang lại một số lợi ích cho bạn.

2. Bánh mì trắng tinh chế

Bánh mì trắng tinh chế có xu hướng ít chất xơ hoặc có thể hoàn toàn không có chất xơ tùy thuộc vào nhãn hiệu bạn chọn.

Dữ liệu quan sát nói trên do JHND công bố cho thấy rằng ăn một chế độ ăn ít chất xơ có liên quan đến các triệu chứng của hội chứng mệt mỏi mạn tính.

Lựa chọn bánh mì ngũ cốc nguyên hạt có thể cung cấp nhiều chất xơ hơn cho cơ thể bạn.

3. Kẹo





Trong kẹo hầu hết là đường và không nhiều thứ khác.

Tiêu thụ thực phẩm có đường, đặc biệt là không có macros giúp no như chất béo lành mạnh hoặc protein, có thể dẫn đến lượng đường trong máu tăng đột biến, sau đó là nguy cơ suy sụp, khiến bạn cảm thấy uể oải.

Nếu bạn thèm thứ gì đó ngọt ngào thì sô cô la đen có thể là lựa chọn tốt hơn, vì chất polyphenol có trong ca cao ít liên quan đến triệu chứng của hội chứng mệt mỏi mạn tính.

4. Soda làm từ xirô ngô có hàm lượng đường fructose cao

Nghiên cứu cho thấy rằng việc tiêu thụ xirô ngô có hàm lượng fructose cao và tình trạng viêm nhiễm có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

Vì các triệu chứng của hội chứng mệt mỏi mạn tính phản ánh tình trạng viêm cấp thấp, nên việc hạn chế ăn các thực phẩm gây viêm, như soda ngọt, có thể giúp mọi người cảm thấy tốt hơn một chút.

5. Rượu

Đồ uống có cồn có thể có tác dụng khử nước trên cơ thể.

Và cũng giống như đối với những người không mắc hội chứng mệt mỏi mạn tính, mất nước có thể dẫn đến một số triệu chứng khó chịu, chẳng hạn như cảm thấy vô cùng mệt mỏi, theo Eat This, Not That!