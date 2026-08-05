5 thí sinh bị hủy kết quả ở Quảng Trị được đăng ký thi lại năm 2027

Ngày 5.8, đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết 5 thí sinh bị hủy kết quả thi do liên quan đến tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực sẽ được đăng ký thi lại năm 2027.

Theo đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, căn cứ quy chế thi hiện hành, những thí sinh này được phép đăng ký dự thi lại vào năm kế tiếp. Như vậy, 5 thí sinh bị hủy kết quả thi có thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027.

Trường THPT Lê Trực ẢNH: T.L

Liên quan vụ việc tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đã quyết định hủy toàn bộ kết quả thi của 5 thí sinh sau khi xác định có vi phạm quy chế thi.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, cơ quan chức năng tại Quảng Trị đã đề nghị phương án xử lý đối với các thí sinh liên quan đến vụ việc xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa. Nhóm thí sinh này được phân loại mức độ vi phạm khác nhau, gồm các trường hợp bị đề nghị hủy toàn bộ kết quả, hủy một phần kết quả thi hoặc bị trừ điểm. Trên cơ sở danh sách do cơ quan điều tra chuyển sang, Hội đồng kỷ luật Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đã thống nhất hủy toàn bộ kết quả thi của 5 thí sinh vi phạm.

Trước đó, vụ việc tại điểm thi Trường THPT Lê Trực được phát hiện sau phản ánh về dấu hiệu bất thường trong quá trình coi thi. Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đã báo cáo UBND tỉnh, thành lập tổ công tác phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan để xác minh, làm rõ.

Đến nay, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố 2 giáo viên Trường THPT Lê Trực liên quan đến vụ việc để tiếp tục điều tra theo quy định. Theo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, đối với cán bộ, giáo viên có dấu hiệu vi phạm, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục xác minh, điều tra.

