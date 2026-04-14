50 năm phát triển cùng thành phố, ngành điện biết mấy ân tình

Tập thể ngành điện TP.HCM nỗ lực không ngừng

Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã có những bước phát triển đột phá, chuyển mình từ lưới điện truyền thống sang lưới điện thông minh và là doanh nghiệp số hàng đầu.

Với phương châm đảm bảo nhu cầu điện cho phát triển kinh tế và mang đến nhiều sự tiện lợi cho người dân nên ngay từ những ngày đầu "đặt nền móng" cho hành trình phát triển lưới điện thông minh của mình, ngành điện thành phố đã có những "viên gạch" khởi đầu từ những điều cơ bản nhất.

Hình ảnh về với đời thường của nhân viên ngành điện TP.HCM Ảnh: EVNHCMC

Trải qua các giai đoạn ban đầu là sự tìm tòi, nghiên cứu công nghệ lưới điện thông minh. Sau đó, là sự thí điểm trên quy mô nhỏ để đánh giá quá trình cùng mong muốn làm chủ công nghệ. Trải qua thêm 9 năm bền bỉ của cán bộ, nhân viên EVNHCMC trong quá trình triển khai diện rộng có chiều sâu trên toàn bộ địa bàn thành phố mang tên Bác, EVNHCMC sở hữu hệ thống lưới điện thông minh toàn diện, đáp ứng chuẩn mực quốc tế trên nhiều lĩnh vực: giám sát, điều khiển, phân tích dữ liệu, độ tin cậy cung cấp điện, tích hợp nguồn điện phân tán, năng lượng xanh cùng an ninh, bảo mật.

Lưới điện thông minh của EVNHCMC ra đời đã giải quyết được nhiều vấn đề trong khắc phục sự cố về điện của thành phố như: thời gian tái lập cung cấp điện cho khách hàng khi có sự cố - nếu như trước đây phải mất 60 đến 120 phút thì nay việc giải quyết sự cố chỉ còn dưới 1 phút. Hay như, một con số ấn tượng của ngành điện thành phố đã làm được đó là trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2023, EVNHCMC cho biết số lần mất điện trung bình đối với mỗi khách hàng của ngành điện thành phố giảm từ 6,72 lần xuống còn 0,18 lần. Thời gian mất điện trung bình giảm từ 720 phút xuống còn 15,2 phút/mỗi khách hàng.

Cán bộ, công nhân viên, tập thể ngành điện TP.HCM nỗ lực không ngừng nghỉ trong quá trình phát triển lưới điện thông minh cho thành phố. Để ghi nhận nỗ lực đó, năm 2022 Tập đoàn Năng lượng quốc gia Singapore đã đánh giá mức độ thông minh của lưới điện TP.HCM xếp hạng 47/94 công ty điện lực triển khai hiệu quả lưới điện thông minh trên thế giới, và đứng thứ hai trong khối ASEAN. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Tập đoàn Điện lực Singapore (SP Group) đánh giá EVNHCMC nằm trong top các đơn vị có lưới điện thông minh phát triển mạnh tại khu vực Đông Nam Á. Vị thế của ngành điện TP.HCM ngang bằng một số công ty điện lực tiên tiến trên thế giới.

Trong đêm chung kết giải thưởng Power Energy Award - Enlit Asia 2023, EVNHCMC đã vinh dự nhận giải thưởng cao nhất ở hạng mục "Dự án hệ thống tự động hóa lưới điện cao trung thế". Kết quả này chính là sự công nhận của quốc tế đối với các nỗ lực không ngừng nghỉ, sự bền bỉ và sáng tạo trong quá trình đầu tư, xây dựng, phát triển lưới điện thông minh của ngành điện TP.HCM qua chính sự tận tụy, nghĩa tình của tập thể cán bộ, công nhân viên ngành điện thành phố.

"Mạch máu" cho sự phát triển nền kinh tế - xã hội của thành phố mang tên Bác

Từ một hệ thống điện nghèo nàn, chắp vá lạc hậu, EVNHCMC đã xây dựng mạng lưới phủ khắp thành phố. Cung cấp nguồn điện ổn định và an toàn cho 100% các khu công nghiệp, khu công nghệ cao và cho người dân. Đóng góp quan trọng cho sự phát triển không ngừng lớn mạnh của trung tâm kinh tế năng động, hiện đại bậc nhất của dải đất hình chữ S xinh đẹp, hiền hòa.

Người thợ điện đến với người nghèo Ảnh: EVNHCMC

Đặc biệt, 2015 là năm đánh dấu cột mốc quan trọng của EVNHCMC khi chính thức xóa vùng "trắng điện" ở huyện đảo Cần Giờ bằng cáp ngầm xuyên biển, đưa điện lưới ra đảo Thạnh An thành công. Từ đây, Cần Giờ chính thức chấm dứt việc phụ thuộc vào máy phát điện chạy bằng dầu diesel như trước đó. Góp phần lớn lao trong việc thay đổi diện mạo kinh tế biển, đời sống người dân và phát triển du lịch, thủy sản.

Với vai trò cung ứng năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng cho sự phát triển của thành phố cũng như người dân, nhất là mùa cao điểm nguồn điện có thể bị thiếu trầm trọng do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, trong nhiều năm trở lại đây EVNHCMC đã phát triển ứng dụng nguồn năng lượng sạch: thúc đẩy mạnh mẽ điện mặt trời mái nhà và hạ tầng trạm sạc xe điện, hướng tới mục tiêu Net Zero.

Hệ thống lưới điện thông minh tại điện lực khu vực kết nối với "bộ não" ở EVNHCMC Ảnh: QUỲNH TRÂN

Sự thay đổi, thích ứng, tiên phong đi đầu của ngành điện TP.HCM không chỉ là những con số về sản lượng, mà là sự chuyển dịch từ "cung cấp điện đơn thuần" sang "dịch vụ năng lượng thông minh và bền vững".

Có thể nói, trong suốt hành trình 50 năm qua ngành điện TP.HCM với sự tận tụy - bản lĩnh - hiện đại - nhân văn - nghĩa tình của những người "chiến sĩ" khoác lên mình chiếc áo cam bền bỉ. Họ không chỉ "thắp sáng" thành phố mang tên Bác trở nên lung linh sắc màu mà còn là nền tảng quan trọng giúp thành phố phát triển hiện đại, văn minh và bền vững.