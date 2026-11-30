Bác sĩ chuyên khoa thận Sandip Bhurke, thuộc Phòng khám Thận Prabhakar Bhurke (Ấn Độ), cho biết thận khỏe mạnh thường hoạt động âm thầm. Một số biểu hiện trong sinh hoạt hằng ngày có thể gợi ý chức năng thận đang ổn định, theo trang tin y tế Prabhakar Bhurke Clinic (Ấn Độ).

Bằng cách quan sát và cảm nhận các phản ứng cơ thể, bạn có thể biết liệu thận có đang khỏe hay không ẢNH: P.H TẠO TỪ CHATGPT

Đi tiểu bình thường

Người có chức năng thận ổn định thường duy trì lượng nước tiểu phù hợp với lượng nước uống và nhu cầu cơ thể. Nước tiểu thường có màu vàng nhạt, không lẫn máu và không gây đau rát khi đi tiểu. Tuy nhiên, màu sắc nước tiểu còn phụ thuộc vào lượng nước uống, thực phẩm và thuốc sử dụng.

Không bị sưng phù kéo dài

Thận giúp loại bỏ lượng nước và muối dư thừa. Khi chức năng này suy giảm, dịch có thể tích tụ gây phù ở bàn chân, mắt cá chân, bàn tay hoặc quanh mắt. Không bị phù kéo dài là dấu hiệu tích cực nhưng không đủ để xác nhận thận khỏe.

Huyết áp ổn định

Thận tham gia điều hòa huyết áp thông qua kiểm soát lượng dịch, muối và các hormone. Huyết áp ổn định có lợi cho cả tim và thận, nhưng người mắc bệnh thận vẫn có thể có huyết áp bình thường.

Duy trì mức năng lượng bình thường

Thận sản xuất hormone erythropoietin kích thích tủy xương tạo hồng cầu, đồng thời loại bỏ chất thải chuyển hóa. Khi chức năng thận suy giảm, người bệnh có thể bị thiếu máu và mệt mỏi kéo dài.

Ăn uống ngon miệng

Khi bệnh thận tiến triển, chất thải có thể tích tụ trong máu, gây chán ăn, thay đổi vị giác và giảm cân. Ăn uống bình thường là biểu hiện tích cực nhưng không loại trừ bệnh thận giai đoạn sớm.

Không buồn nôn hoặc nôn kéo dài

Buồn nôn, nôn có thể xuất hiện khi bệnh thận tiến triển do các chất thải tích tụ và rối loạn chuyển hóa. Không có những triệu chứng này không đồng nghĩa chức năng thận chắc chắn bình thường.

Tư duy minh mẫn, tập trung tốt

Thận góp phần duy trì cân bằng điện giải và chất lỏng trong cơ thể. Khi chức năng thận suy giảm nghiêm trọng, những rối loạn chuyển hóa có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh, gây khó tập trung và lú lẫn.

Những dấu hiệu cảnh báo cần kiểm tra thận

Theo Viện Quốc gia về Bệnh tiểu đường, Tiêu hóa và Bệnh thận Mỹ (NIDDK), bệnh thận mạn tính giai đoạn đầu thường không có triệu chứng. Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể xuất hiện phù chân, mắt cá chân hoặc mặt; nước tiểu có bọt, tiểu ra máu, thay đổi số lần đi tiểu, mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, ngứa da, chuột rút hoặc khó thở.

Đặc biệt, nước tiểu có bọt kéo dài có thể là dấu hiệu protein rò rỉ qua thận. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp nước tiểu có bọt đều liên quan đến bệnh thận.

Nếu xuất hiện những biểu hiện bất thường kéo dài, người bệnh nên đi khám để tìm nguyên nhân thay vì tự kết luận mắc bệnh thận.

Làm gì để bảo vệ sức khỏe thận?

Để giảm nguy cơ tổn thương thận, mọi người nên kiểm soát huyết áp và đường huyết, duy trì cân nặng hợp lý, ăn uống cân bằng, hạn chế muối, vận động thường xuyên và không hút thuốc.

Ngoài ra, cần sử dụng thuốc đúng chỉ định, tránh lạm dụng thuốc giảm đau chống viêm không steroid (NSAID) vì một số thuốc trong nhóm này có thể gây tổn thương thận, đặc biệt khi sử dụng kéo dài hoặc không đúng cách.

Quan trọng nhất, đừng đợi đến khi xuất hiện phù, mệt mỏi hoặc thay đổi nước tiểu mới kiểm tra thận. Những người thuộc nhóm nguy cơ nên chủ động xét nghiệm định kỳ, bởi phát hiện sớm giúp bác sĩ có cơ hội can thiệp và làm chậm tiến triển bệnh.