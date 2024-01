Kể từ ngày 22.1.2024, Công an quận 1 cùng Công an các quận 3, 4, 5, Phú Nhuận, Bình Thạnh cùng thành phố Thủ Đức (TP.HCM) đã thực hiện ký kết kế hoạch phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn giáp ranh.

7 quận huyện, thành phố ở TP.HCM phối hợp ngăn chặn tội phạm

Thiếu tá Lê Hoàng Phong (Phó trưởng Công an quận 1) nhận định quận 1 có vị trí địa chính trị quan trọng, là địa bàn hoạt động của nhiều loại tội phạm.

Thiếu tá Lê Hoàng Phong cho biết trong năm 2023, nhờ việc thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Công an quận 1 và các quận giáp ranh cùng thành phố Thủ Đức, lực lượng công an đã khám phá, giải quyết hàng loạt vụ án, vụ việc, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, an toàn địa phương.

Việc ký kết quy chế phối hợp giữa lực lượng công an các quận, thành phố giáp ranh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo kế hoạch phối hợp, công an các quận 1, 3, 4, 5, quận Phú Nhuận, quận Bình Thạnh và thành phố Thủ Đức sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động tổng thể nguồn lực nhằm đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành tốt các mặt công tác mà lãnh đạo Công an thành phố cũng như các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giao cho lực lượng công an.