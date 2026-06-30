9 giờ sáng nay, Sở GD-ĐT TP.HCM họp 179 hiệu trưởng THPT duyệt điểm chuẩn lớp 10

Theo đó, sáng nay, 30.6, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ tổ chức họp với 179 hiệu trưởng trường THPT công lập để duyệt điểm chuẩn lớp 10 đại trà năm học 2026-2027.

Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay theo quy định của tuyển sinh lớp 10, điểm xét tuyển lớp 10 đại trà là tổng điểm 3 bài thi ngữ văn, ngoại ngữ, toán và điểm cộng thêm cho thí sinh được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích. Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ 3 bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0 (không).

Học sinh đăng ký 3 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên giảm dần (nguyện vọng 1 ưu tiên cao nhất). Căn cứ vào chỉ tiêu của từng trường, hệ thống phần mềm sẽ lần lượt xét theo thứ tự nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng nào sẽ học nguyện vọng đó.

Như vậy khi xét lần lượt nguyện vọng ưu tiên, nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1, hệ thống tiếp tục xét đến nguyện vọng ưu tiên tiếp theo của thí sinh và bao giờ cũng theo nguyên tắc điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 cao hơn điểm trúng tuyển nguyện vọng 1, nguyện vọng 3 cao hơn nguyện vọng 2, từ 0,25 điểm trở lên, tùy từng trường.

Hôm nay 30.6, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 ẢNH: NHẬT THỊNH

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, dự kiến chậm nhất 15 giờ hôm nay 30.6 sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 đại trà vào 179 trường THPT công lập năm học 2026-2029. Báo Thanh Niên sẽ cập nhật điểm chuẩn lớp 10 của TP.HCM ngay khi Sở GD-ĐT công bố.

Sau khi biết điểm chuẩn lớp 10, căn cứ vào kết quả trúng tuyển của mình, thí sinh xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 của Sở GD-ĐT tại địa chỉ https://ts10.hcm.edu.vn và nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại trường THPT trúng tuyển theo hướng dẫn của từng trường.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của TP.HCM năm nay là kỳ thi đầu tiên sau sáp nhập và có số thí sinh dự thi đông nhất từ trước đến nay với khoảng 151.000 thí sinh. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm nay là 118.550 học sinh.

Theo thống kê, các trường có tỷ lệ chọi lớp 10 cao nhất là THPT Bùi Thị Xuân, THCS - THPT Trần Đại Nghĩa, Thủ Đức, Nguyễn Thượng Hiền, Lê Trọng Tấn, Dĩ An...

Cụ thể, dẫn đầu là Trường THPT Bùi Thị Xuân với tỷ lệ chọi lớp 10 là 2,84; Tiếp đến là Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa với tỷ lệ chọi 2,79.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (2,51), Trường THPT Lê Trọng Tấn (2,45), Trường THPT Dĩ An (2,34) và Trường THPT Trịnh Hoài Đức (2,31).

Nhóm các trường có tỷ lệ chọi lớp 10 cao tiếp theo gồm Trường THPT Lê Quý Đôn (2,30), Trường THPT Trần Văn Ơn (2,25), Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (2,25). Đáng chú ý, cùng mức 2,16 còn có Trường THPT Phạm Văn Sáng và Trường THPT Vĩnh Lộc.

Các trường tiếp theo gồm Trường THPT Bến Cát (2,12), Trường THPT Trần Phú (2,12), Trường THPT Thạnh Lộc (2,10), Trường THPT Tây Thạnh (2,07), Trường THPT Phú Nhuận (2,05), Trường THPT Bình Phú (2,04) và Trường THPT Trần Khai Nguyên (2,02)...







