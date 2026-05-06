Các trận đấu bảng C VCK U.17 châu Á 2026 sẽ khởi tranh ngày 7.5 (theo giờ VIệt Nam) tại Jeddah (Ả Rập Xê Út) với 2 cặp đấu đáng chú ý giữa U.17 Hàn Quốc gặp U.17 UAE và U.17 Việt Nam chạm trán U.17 Yemen.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ ra sân lúc 20 giờ ngày 7.5 trên sân King Abdullah Sports City Hall. Đây được xem là trận đấu quan trọng với thầy trò HLV Cristiano Roland trong mục tiêu tạo lợi thế sớm tại bảng đấu được đánh giá nhiều thử thách.

Theo đánh giá của trang the-AFC.com, U.17 Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ sớm khẳng định vị thế tại giải đấu mà họ vốn luôn nằm trong nhóm ứng viên mạnh. Với 2 lần vô địch trong quá khứ, đội bóng Đông Á được chờ đợi sẽ kiểm soát thế trận và áp đặt nhịp độ ngay từ đầu trận.

AFC đánh giá U.17 Việt Nam đủ khả năng tạo dấu ấn tại giải châu Á

Trong khi đó, U.17 UAE đối mặt thử thách lớn ngay trận ra quân nhưng vẫn quyết tâm tạo nên màn trình diễn tích cực trước một trong những đội tuyển ổn định nhất giải. Đại diện Tây Á nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự và tận dụng các pha chuyển trạng thái nhanh để tìm kiếm kết quả thuận lợi.

U.17 Việt Nam bước vào hành trình tại bảng C với mục tiêu tạo dấu ấn sớm, tiếp nối kinh nghiệm từng góp mặt ở những giai đoạn quan trọng của giải đấu trước đây. Đại diện Đông Nam Á đang hướng tới việc giành kết quả thuận lợi để tạo đà tâm lý tích cực ngay từ lượt trận đầu tiên.

Tuy nhiên, U.17 Yemen cũng rất quyết tâm khẳng định mình tại bảng đấu được đánh giá nhiều thử thách. Đội bóng Tây Á từng giành ngôi á quân năm 2002 và đang hy vọng tái hiện hình ảnh ấn tượng tại giải năm nay.