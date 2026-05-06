Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AFC đánh giá U.17 Việt Nam đủ khả năng tạo dấu ấn tại giải châu Á
Video Thể thao

AFC đánh giá U.17 Việt Nam đủ khả năng tạo dấu ấn tại giải châu Á

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
06/05/2026 21:57 GMT+7

U.17 Việt Nam nằm trong nhóm đội có thể hình thấp nhất tại VCK U.17 châu Á 2026, nhưng thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn được kỳ vọng tạo dấu ấn nhờ lối chơi kỹ thuật, linh hoạt và tinh thần tập thể.

Các trận đấu bảng C VCK U.17 châu Á 2026 sẽ khởi tranh ngày 7.5 (theo giờ VIệt Nam) tại Jeddah (Ả Rập Xê Út) với 2 cặp đấu đáng chú ý giữa U.17 Hàn Quốc gặp U.17 UAE và U.17 Việt Nam chạm trán U.17 Yemen.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ ra sân lúc 20 giờ ngày 7.5 trên sân King Abdullah Sports City Hall. Đây được xem là trận đấu quan trọng với thầy trò HLV Cristiano Roland trong mục tiêu tạo lợi thế sớm tại bảng đấu được đánh giá nhiều thử thách.

Theo đánh giá của trang the-AFC.com, U.17 Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ sớm khẳng định vị thế tại giải đấu mà họ vốn luôn nằm trong nhóm ứng viên mạnh. Với 2 lần vô địch trong quá khứ, đội bóng Đông Á được chờ đợi sẽ kiểm soát thế trận và áp đặt nhịp độ ngay từ đầu trận.

AFC đánh giá U.17 Việt Nam đủ khả năng tạo dấu ấn tại giải châu Á

Trong khi đó, U.17 UAE đối mặt thử thách lớn ngay trận ra quân nhưng vẫn quyết tâm tạo nên màn trình diễn tích cực trước một trong những đội tuyển ổn định nhất giải. Đại diện Tây Á nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự và tận dụng các pha chuyển trạng thái nhanh để tìm kiếm kết quả thuận lợi.

U.17 Việt Nam bước vào hành trình tại bảng C với mục tiêu tạo dấu ấn sớm, tiếp nối kinh nghiệm từng góp mặt ở những giai đoạn quan trọng của giải đấu trước đây. Đại diện Đông Nam Á đang hướng tới việc giành kết quả thuận lợi để tạo đà tâm lý tích cực ngay từ lượt trận đầu tiên.

Tuy nhiên, U.17 Yemen cũng rất quyết tâm khẳng định mình tại bảng đấu được đánh giá nhiều thử thách. Đội bóng Tây Á từng giành ngôi á quân năm 2002 và đang hy vọng tái hiện hình ảnh ấn tượng tại giải năm nay.

Giải vô địch U.17 nam châu Á, từ 5.5 đến 23.5 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tin liên quan

Trước trận gặp Yemen, HLV Roland dặn U.17 Việt Nam ‘không được lãng phí bất kỳ thời điểm nào’

Trước trận gặp Yemen, HLV Roland dặn U.17 Việt Nam ‘không được lãng phí bất kỳ thời điểm nào’

HLV Cristiano Roland nhấn mạnh U.17 Việt Nam phải tận dụng tối đa cơ hội và không được lãng phí bất kỳ thời điểm nào trước trận ra quân gặp U.17 Yemen tại VCK U.17 châu Á 2026.

Saka tỏa sáng, Arsenal hạ Atletico Madrid để vào chung kết Champions League

HLV U.17 nữ Việt Nam nói gì sau trận thua Trung Quốc?

Khám phá thêm chủ đề

U.17 Việt Nam U.17 châu á 2026 AFC U.17 Yemen HLV Roland
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận