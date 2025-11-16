AFF Cup đổi ‘múi giờ’, đội tuyển Việt Nam đối mặt thử thách

T HAY ĐỔI BƯỚC NGOẶT

AFF Cup thường xuyên được tổ chức từ tháng 12 năm trước đến tháng 1 năm sau, suốt 24 năm qua. Thời điểm tổ chức vào cuối năm như vậy được cho là phù hợp với lịch thi đấu của các giải VĐQG trong khu vực. Tuy nhiên, gần đây các giải VĐQG (trong đó có V-League) không còn diễn ra trong 1 năm mà vắt từ mùa thu năm này đến mùa hè năm sau, theo mô hình các giải VĐQG hàng đầu thế giới. Đây cũng là lý do Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đưa ra sự thay đổi: AFF Cup 2026 dự kiến khởi tranh từ ngày 24.7 - 26.8.2026, thay vì diễn ra vào cuối năm 2026.

AFF cho biết quyết định mang tính bước ngoặt này có thể đảm bảo rằng các đội tuyển tham dự sẽ triệu tập được những cầu thủ xuất sắc nhất, thay vì góp mặt với đội hình chắp vá. Ví dụ, ở AFF Cup 2024, đội tuyển Indonesia, Thái Lan không có sự phục vụ của các ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài. Nguyên nhân là AFF Cup vẫn chưa được FIFA đưa vào hệ thống thi đấu chính thức nên các CLB chủ quản có quyền từ chối nhả người.

Hoàng Đức (giữa) và đồng đội sẽ có cơ hội chạm trán những ngôi sao đẳng cấp của Thái Lan, Indonesia nhờ lịch thi đấu mới của AFF Cup ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

T HÁCH THỨC CHO ÔNG K IM

Ở những giải AFF Cup trước đây, đội tuyển VN thường xuyên có lợi thế trong khâu chuẩn bị so với đối thủ. V-League sẽ tạm dừng, các CLB đều sẵn sàng để cầu thủ của mình phục vụ đội tuyển quốc gia. Nhờ đó, HLV Park Hang-seo hay Kim Sang-sik đều có đội hình mạnh nhất khi vào chiến dịch. Ngược lại, các ứng cử viên vô địch khác không có được lợi thế đó. Đội tuyển Indonesia không thể có nhân sự mạnh nhất như khi thi đấu ở vòng loại World Cup, bởi các cầu thủ đang chơi ở Hà Lan, Nhật Bản, Ý không được CLB chủ quản cho về tập trung đội tuyển. Thái Lan cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Nhiều CLB mạnh ở Thai-League như Buriram United, BG Pathum United… chỉ đồng ý cho 2 - 3 cầu thủ lên đội tuyển. Các ngôi sao như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan… đều từng vẫn phải phục vụ CLB trong bối cảnh đội tuyển Thái Lan đấu AFF Cup.

Nhưng với sự thay đổi của AFF, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn cho đội tuyển VN. Chưa thể khẳng định các đội tuyển như Thái Lan, Indonesia có lực lượng mạnh nhất hay không (do các CLB cũng cần cầu thủ tập trung để chuẩn bị cho mùa giải mới), nhưng nhiều khả năng các liên đoàn bóng đá của khu vực cũng sẽ dễ thuyết phục các CLB trong việc nhả người.

Nhìn chung việc chuyển lịch thi đấu AFF Cup từ mùa đông sang mùa hè có thể đem đến tín hiệu vui cho bóng đá Đông Nam Á, giúp giải đấu có tính cạnh tranh cao, có chất lượng chuyên môn tốt hơn. Trước mắt, việc đổi "múi giờ" như vậy dĩ nhiên sẽ khiến đội tuyển VN gặp khó khăn vì các đối thủ sẽ mạnh hơn. Nhưng suy cho cùng, khi được thi đấu, cọ xát với các cầu thủ đẳng cấp, dàn tuyển thủ VN sẽ tiến bộ, từ đó chơi tốt hơn để thi đấu ở những đấu trường lớn như Asian Cup hay vòng loại World Cup. Ngoài ra, V-League cũng không cần phải tạm dừng, giúp các CLB tiết kiệm chi phí vận hành. Nhiều cầu thủ giữ được mạch thi đấu liên tục, duy trì phong độ. Nguồn cầu thủ để HLV Kim Sang-sik "chọn mặt gửi vàng" cũng đa dạng hơn.