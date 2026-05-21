Ai hay hơn Quang Hải ở V-League mùa này?

C HẲNG AI XỨNG ĐÁNG HƠN Quang Hải

Nếu như Alan Grafite chỉ bùng nổ ở nửa đầu mùa giải, Đình Bắc rực sáng trong giai đoạn sau thì Quang Hải chính là người duy trì sự ổn định. 3 bàn thắng cùng 6 kiến tạo chưa phải con số quá vượt trội nếu đặt cạnh các cầu thủ tấn công khác. Nhưng giá trị của Quang Hải nằm ở tầm ảnh hưởng xuyên suốt mùa giải. Tiền vệ này đã ra sân 22/23 trận, luôn chơi bóng ở đẳng cấp cao và luôn là điểm tựa chiến thuật quan trọng nhất của đội bóng ngành công an. Không còn là mẫu tiền vệ tấn công chỉ tạo dấu ấn bằng những khoảnh khắc ngẫu hứng ở gần vòng cấm đối phương, Quang Hải giờ trưởng thành hơn rất nhiều trong vai trò một tiền vệ trung tâm tổ chức lối chơi. Anh điều tiết nhịp độ, kết nối các tuyến, thoát pressing và duy trì sự cân bằng cho toàn đội trong hệ thống mà HLV Alexandre Polking xây dựng.

Khoảnh khắc Quang Hải thể hiện phẩm chất thủ lĩnh: ngăn Đình Bắc tranh cãi với Alan về việc thực hiện 11 m ở trận gặp CLB Thanh Hóa ẢNH: MINH TÚ

Đây cũng là bước tiến đáng kể trong sự nghiệp của tiền vệ sinh năm 1997. Trước đây, Quang Hải thường chơi hay hơn khi được đẩy lên gần khung thành đối thủ. Nhưng mùa này, anh cho thấy khả năng chơi lùi sâu hiệu quả hơn hẳn, trở thành mẫu tiền vệ toàn diện hơn cả về tư duy lẫn trách nhiệm chiến thuật. Quan trọng hơn, Quang Hải giờ mang dáng dấp của một thủ lĩnh thực thụ. Anh biết cách kiểm soát thế trận, kéo nhịp thi đấu theo ý đồ chiến thuật và truyền sự tự tin cho đồng đội ở những thời điểm khó khăn.

Với cách CLB Công an Hà Nội thống trị giải đấu và vai trò đặc biệt của Quang Hải trong lối chơi chung, anh nhiều khả năng đoạt giải cầu thủ hay nhất V-League 2025 - 2026.

D ANH HIỆU KHÁC THUỘC VỀ AI?

Ở cuộc đua Vua phá lưới, Alan Grafite (CLB Công an Hà Nội) đang chiếm lợi thế rất lớn với 15 bàn thắng. Xếp sau anh là Lucao (Thể Công Viettel) với 11 bàn, trong khi Đình Bắc (CLB Công an Hà Nội) và Joel Tagueu (CLB Hải Phòng) cùng có 10 pha lập công. Khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu, khoảng cách 4 - 5 bàn là tương đối an toàn với chân sút ngoại binh này. Nếu không xảy ra biến động quá lớn, Alan gần như chắc chắn sẽ khép lại mùa bóng với danh hiệu Vua phá lưới. Tiền đạo này có những trận phải ngồi ngoài do chấn thương, nhưng lại duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định mỗi khi có mặt trên sân và luôn biết cách tạo khác biệt ở những thời điểm quan trọng. Đó là mẫu ngoại binh hiệu quả mà bất kỳ đội bóng nào cũng cần trong hành trình cạnh tranh danh hiệu.

Trong khi đó, danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất khó thoát khỏi tay Nguyễn Văn Việt của Thể Công Viettel. Thủ môn trẻ này đã có 11 trận giữ sạch lưới, trở thành điểm tựa quan trọng giúp đội bóng áo lính duy trì vị trí trong nhóm đầu. Nguyễn Filip của CLB Công an Hà Nội cũng chơi ổn định và có nhiều đóng góp trong hành trình vô địch của đội nhà. Tuy nhiên, thủ môn Việt kiều mới có 7 trận giữ sạch lưới, thấp hơn khá nhiều so với Văn Việt. Ít ai biết rằng người gác đền quê Nghệ An cũng được HLV thủ môn Lee Won-jae của đội tuyển VN đánh giá cao nhờ tâm lý vững vàng, khả năng phản xạ, ra vào và chơi chân cực kỳ ấn tượng.

Nhìn rộng hơn, V-League mùa này cho thấy sự chuyển mình rõ rệt ở chất lượng chuyên môn lẫn dấu ấn của các ngôi sao nội. Những cầu thủ như Quang Hải, Đình Bắc hay Văn Việt không chỉ biết cách tỏa sáng, mà còn đóng vai trò trung tâm trong lối chơi của đội bóng. Đó cũng là tín hiệu tích cực với bóng đá Việt Nam và hy vọng điều này tiếp tục duy trì, phát huy ở mùa giải mới.