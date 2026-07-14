Ái Như 'điên' thêm lần nữa

Từ bản dựng truyền hình trước những năm 2000, qua các phiên bản tại Nhà hát 5B rồi đến Hoàng Thái Thanh, nghĩ đến vai cô Uyên khùng khịu là người ta nhớ đến Ái Như.

Dù tuổi đời không còn trẻ, nhưng bằng nét diễn lão luyện xuất thần, chị vẫn giữ trọn sự hồn nhiên, trong trẻo của nhân vật. Khán giả bật cười trước những mảng miếng hài "tỉnh queo" của chị - điên đấy mà cũng khôn "thấy ớn" - để rồi ngay sau đó lại nghẹn ngào trước những giọt nước mắt vỡ òa từ bi kịch quá khứ.

Tiếng cười điên dại của Uyên lọt thỏm giữa ngôi nhà cổ rộng lớn, như một nốt lặng đầy ám ảnh đánh động lương tri, thôi thúc luật sư Tùng (Công Danh) bước vào cuộc hành trình bóc trần sự thật về khối gia tài kếch xù và tội ác bị chôn giấu suốt mười mấy năm của ông chủ Ninh.

Ái Như (trái) và Công Danh trong vở Người điên trong ngôi nhà cổ ẢNH: H.K

Vào vai ông Ninh, NSƯT Thành Hội khắc họa một nhân vật phản diện đa chiều: Cái ác, cái tham không một màu, luôn giằng xé giữa sự áy náy với bạn cũ và nỗi xấu hổ trước con cái.

Trong vai trò đạo diễn, Thành Hội xử lý mạch truyện vô cùng chắc tay. Không cần những thủ pháp gây sốc, ông bóc tách tâm lý nhân vật qua từng lớp lang tự nhiên, biến ngôi nhà cổ thành một chiếc lồng giam quá khứ cô đơn và lạnh lẽo.

Sự thăng hoa của cặp bài trùng Thành Hội - Ái Như không chỉ làm nên cái hồn cho tác phẩm, mà còn là bệ phóng vững chắc nâng đỡ dàn diễn viên trẻ như Công Danh, Thế Hải, Hoài Thương, Nguyễn Long, Huỳnh Thiện Trung... vượt qua một vở diễn nặng ký. "Người điên" của Ái Như đã trở lại, điên để thức tỉnh những giá trị làm người.