Thể thao Bóng đá Việt Nam

Ai sẽ là thủ môn số 1 của U.23 Việt Nam, thủ môn cao 1,91 m có mất suất?

Thiếu Bá
14/11/2025 14:35 GMT+7

Khi U.23 Việt Nam gây bất ngờ với trận thắng U.23 Trung Quốc tối 12.11, người trấn giữ khung thành của U.23 Việt Nam là thủ môn Cao Văn Bình. Điều này mở ra khả năng cạnh tranh gắt gao ở vị trí bảo vệ cầu môn cho toàn đội trong thời gian tới.

Hai thủ môn U.23 Việt Nam đều xuất sắc

Điều đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên thủ môn Cao Văn Bình chơi xuất sắc trong màu áo U.23 Việt Nam. Ở giải giao hữu tứ hùng quốc tế, cũng diễn ra tại Trung Quốc hồi đầu năm nay, Cao Văn Bình là thủ môn chính thức của U.23 Việt Nam. Khi đó, thủ thành Trần Trung Kiên tập trung cho đội tuyển quốc gia.

Ai sẽ là thủ môn số 1 của U.23 Việt Nam, thủ môn cao 1,91 m có mất suất? - Ảnh 1.

Thủ môn Cao Văn Bình thi đấu xuất sắc trong các trận đấu của U.23 Việt Nam

Ảnh: VFF

Ai sẽ là thủ môn số 1 của U.23 Việt Nam, thủ môn cao 1,91 m có mất suất? - Ảnh 2.

Thủ môn của SLNA thi đấu chính thức trong trận đấu gặp U.23 Trung Quốc tối 12.11

Ảnh: VFF

Ở giải lần đó cũng như trong trận đấu ra quân gặp U.23 Trung Quốc tại giải lần này, thủ môn Cao Văn Bình luôn chơi hay. So với thủ thành Trần Trung Kiên (1,91 m), Cao Văn Bình (1,84 m) không vượt trội về chiều cao. Tuy nhiên, thủ thành đang khoác áo CLB SLNA cũng không phải quá nhỏ bé.

Cao Văn Bình có khả năng bắt bóng bổng tốt, làm chủ khu vực cấm địa giỏi, đồng thời thủ thành này có khả năng phản xạ khá nhanh. Có nghĩa là hầu hết các điểm mạnh mà Trần Trung Kiên sở hữu, Cao Văn Bình cũng đang có. Cũng giống như Trần Trung Kiên, thủ thành Cao Văn Bình đã có suất thi đấu chính thức tại V-League, đã quen với áp lực ở các trận đấu căng thẳng trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Các trận đấu thành công của Cao Văn Bình với đội tuyển U.23 Việt Nam tại giải tứ hùng ở Trung Quốc vào đầu năm nay, cộng với trận đấu vừa diễn ra với U.23 Trung Quốc hôm 12.11, tại Panda Cup, chứng minh Cao Văn Bình có sự ăn ý với các hậu vệ đứng ngay phía trên mình. Đây là điều rất quan trọng, giúp cho việc thông tin ở hàng phòng ngự diễn ra trôi chảy.

Thủ thành số 2 sẵn sàng cạnh tranh với người số 1

Dĩ nhiên, thủ thành Trần Trung Kiên vẫn nhỉnh hơn một chút nhờ thể hình "đồ sộ", giúp anh có ưu thế cực lớn trong các pha mặt đối mặt với tiền đạo đối phương, cộng thêm kinh nghiệm từng chơi bóng ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên với sự xuất sắc của Cao Văn Bình ở các trận đấu vừa nêu, HLV Kim Sang-sik hoàn toàn yên tâm với vị trí người trấn giữ khung thành. Khoảng cách giữa thủ môn số 1 và thủ môn số 2 của đội tuyển U.23 Việt Nam vào lúc này không quá lớn.

Ai sẽ là thủ môn số 1 của U.23 Việt Nam, thủ môn cao 1,91 m có mất suất? - Ảnh 3.

Thủ môn cao 1,91 m Trần Trung Kiên chưa chắc suất thi đấu chính thức

Ảnh: Vương Anh

Vị trí của người về lý thuyết được đánh giá là thủ môn số 1 Trần Trung Kiên không phải bất di bất dịch. Bất cứ khi nào người số 1 đánh mất phong độ, anh ấy sẽ ngay lập tức có nguy cơ mất chỗ về tay nhân vật số 2 Cao Văn Bình.

Điều này, sẽ giúp cho các thủ môn của đội tuyển U.23 Việt Nam không ngừng phấn đấu, không ngừng nỗ lực trên sân tập, cũng như luôn luôn phải giữ sự tập trung khi thi đấu, đồng thời luôn phải trau dồi thêm các kỹ năng của mình, để tạo ưu thế trước đối thủ cạnh tranh. Từ đó, các thủ môn sẽ giúp tăng chất lượng của đội tuyển U.23 Việt Nam, tạo môi trường đua tranh tích cực cho toàn đội hướng đến SEA Games 33 vào tháng 12 và vòng chung kết U.23 châu Á 2026 vào tháng 1 năm sau.

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Cao Văn Bình Trần Trung Kiên
