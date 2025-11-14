Ấm áp tình người nơi rốn lũ miền Trung

M ANG QUÀ VỀ VÙNG NGẬP SÂU

Sáng 12.11, ông Hồ Danh Long, đại diện Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ (Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3) cùng nhà báo Lê Thị Diệu Hiền, Trưởng văn phòng đại diện Duyên hải miền Trung Báo Thanh Niên, đã trao 300 suất quà cho người dân vùng lũ P.Hóa Châu (TP.Huế).

Ông Hồ Danh Long, đại diện Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ, cùng nhà báo Lê Thị Diệu Hiền trao quà cho người dân tại TP.Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đây là địa phương cuối cùng của chương trình hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại các tỉnh miền Trung, nâng tổng số phần quà được trao cho 5 địa phương thuộc TP.Huế và TP.Đà Nẵng lên 1.900 suất (giá trị 1 triệu đồng/suất, gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt).

Cùng với P.Phong Dinh, P.Hóa Châu là địa phương có nhiều ngôi nhà bị ngập sâu trong đợt lũ lịch sử vừa qua tại TP.Huế. Hôm 11.11 cũng là ngày đầu tiên các tuyến đường ở vùng rốn lũ Phong Dinh khô ráo. Đến nhận quà, bà Trần Thị Vui (78 tuổi) không giấu được xúc động: "Trải qua 3 trận lụt liên tiếp, hơn 1 tháng nay nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị nước lũ bủa vây, giao thông tê liệt. Những ngày mưa lũ, cả nhà có gì ăn nấy. Nhận tin có đoàn cứu trợ về tôi rất mừng, không biết nói gì hơn, chỉ biết gửi lời cảm ơn đến Báo Thanh Niên và quý doanh nghiệp".

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của chính quyền địa phương, việc trao quà diễn ra nhanh chóng, trật tự, đảm bảo mỗi người dân đều nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Nhà báo Lê Thị Diệu Hiền vừa trao quà, vừa động viên bà con vùng lũ, và chia sẻ thêm: "Những món quà này là tấm lòng quý doanh nghiệp từ miền Nam xa xôi đã vượt nghìn cây số để kịp đến đây". Ở mỗi điểm trao, ông Hồ Danh Long, đại diện Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ, luôn khiêm tốn chia sẻ: "Đây chỉ là những phần quà nhỏ để kịp thời chia sẻ với các cô, các bác, quý anh chị trong thời điểm này. Chúng tôi mong muốn mọi người sớm vượt qua giai đoạn khó khăn".

Gia đình ông Trần Hóa (71 tuổi, P.Hóa Châu) là một trong những hộ dân có nhà bị ngập sâu trong đợt lũ vừa qua, có thời điểm nước dâng cao gần 1 m. Ông Hóa bộc bạch, dù đã quen cảnh sống chung với lũ nhưng năm nay gia đình ông trải qua trận lũ dài ngày nhất. Nước lên rồi xuống liên tục, kéo dài gần 1 tháng khiến đời sống gặp vô vàn khó khăn. "Phần quà rất lớn đối với người dân vùng rốn lũ chúng tôi, không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là tinh thần "lá lành đùm lá rách", rất đáng trân trọng", ông Hóa nói.

Đại diện Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ trao quà cho người dân tại xã Hà Nha (TP.Đà Nẵng) ẢNH: MẠNH CƯỜNG

N IỀM ĐỘNG VIÊN LỚN

Tại TP.Đà Nẵng, sáng 11.11, chương trình trao quà đã diễn ra cùng lúc ở 3 xã gồm Hà Nha (500 suất), Đại Lộc (500 suất) và Bà Nà (300 suất). Đến nhận quà, bà Nguyễn Thị Ba (74 tuổi, ở thôn Vĩnh Phước, xã Hà Nha) cho biết chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần, người dân phải gánh chịu liên tiếp 4 cơn lũ lớn. Nước dâng cuồn cuộn, lũ tràn về bất ngờ khiến bà con không kịp trở tay. "Tài sản dành dụm bao năm của gia đình tôi trôi theo dòng nước hết. Mấy sào lúa mới gieo, đàn gà mới lớn, tất cả chẳng còn lại gì. Chỉ biết nhìn nhau mà khóc", bà Ba nghẹn giọng.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vĩ, Phó chủ tịch UBND xã Hà Nha, cho hay trận mưa lũ lịch sử vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho địa phương. Toàn xã có 41 người bị thương, 14 ngôi nhà hư hỏng 50% và hơn 8.800 ngôi nhà bị ngập sâu từ 1 - 3 m. Hàng trăm héc ta hoa màu bị nước lũ cuốn trôi. Sau lũ, chính quyền xã đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chức năng thống kê thiệt hại, huy động lực lượng hỗ trợ dọn dẹp, khử khuẩn môi trường và kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ.

"Có thể nói, giữa lúc bà con đang khó khăn nhất, Báo Thanh Niên cùng Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ đã không quản ngại đường xa, mang quà và cả sự động viên tinh thần rất lớn đến với người dân. Món quà nhỏ nhưng tình người thì rất lớn. Thay mặt chính quyền và nhân dân, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc", bà Vĩ xúc động nói.

Người dân xã Đại Lộc (TP.Đà Nẵng) nhận quà sau lũ lịch sử ẢNH: HUY ĐẠT

Tại xã Đại Lộc, bà Nguyễn Thị Trà My, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã, cho biết trận lũ lịch sử gây ảnh hưởng rất nhiều hộ dân, hàng trăm gia đình thiệt hại về gia súc, hoa màu và vật dụng sinh hoạt. Đến nay, xã vẫn chưa thể thống kê thiệt hại từ người dân. Sau khi nước rút, chính quyền địa phương huy động các đoàn thể cùng người dân khắc phục, đồng thời tiếp nhận sự hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh. "Điều khiến chúng tôi xúc động là tấm lòng cả nước hướng về miền Trung. Mỗi chuyến xe hàng, mỗi phần quà đều đến rất kịp thời, giúp người dân vùng lũ ổn định cuộc sống", bà My chia sẻ.

Ông Trần Minh Khanh, Phó ban dự án Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ, trao quà cho người dân xã Bà Nà (TP.Đà Nẵng) ẢNH: HOÀNG SƠN

Tận tay trao những phần quà cho người dân vùng rốn lũ xã Bà Nà, ông Trần Minh Khanh, Phó ban dự án Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ, cho biết với tinh thần "Kết nối vì cộng đồng - Phát triển cùng địa phương", công ty luôn xem trách nhiệm xã hội là một phần quan trọng trong hành trình phát triển bền vững của doanh nghiệp. "Chuyến đi hôm nay là một phần trong chuỗi hoạt động an sinh xã hội mà công ty đang thực hiện. Mỗi phần quà trao đi, dù nhỏ bé, đều chứa đựng tấm lòng sẻ chia và mong muốn được góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, vững vàng vượt qua khó khăn sau thiên tai", ông Khanh nói.