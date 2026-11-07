Ấm lòng những suất cháo nghĩa tình

Không ồn ào hay cầu kỳ, nhóm sinh viên chọn cách bày tỏ sự quan tâm bằng một việc làm giản dị. Ngày 19.10, các bạn tổ chức phát cháo miễn phí tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), gửi những phần ăn nóng đến các bệnh nhi và người nhà đang chăm sóc các em.

Những hộp cháo nóng được chuẩn bị tươm tất

Những hộp cháo nóng được chuẩn bị tươm tất trao tận tay người cần

Các tình nguyện viên trao tận tay từng phần cháo yêu thương

Những phần cháo được trao đi giản dị nhưng ấm lòng người nhận

Trao đi những phần cháo nhỏ, lan tỏa tinh thần sẻ chia

Các tình nguyện viên lưu lại khoảnh khắc sau hoạt động thiện nguyện

Mỗi suất cháo không thể làm vơi hết nỗi lo, nhưng có thể giúp người nhận cảm thấy được sự quan tâm, động viên trong những ngày khó khăn.

Đôi khi, điều khiến người ta nhớ mãi không phải món quà lớn đến đâu, mà là có ai đó nghĩ đến mình vào lúc mình cần được sẻ chia nhất.