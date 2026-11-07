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    Ấm lòng những suất cháo nghĩa tình

    Bài và ảnh: Phạm Thị Ngọc Phúc
    Bài và ảnh: Phạm Thị Ngọc Phúc
    (TP.HCM)
    Những ngày túc trực bên giường bệnh, nhiều phụ huynh lo lắng cho con đến quên cả bữa ăn của mình. Những suất cháo nghĩa tình không chỉ giúp vơi đi phần nào khó khăn mà còn trao hơi ấm, sự sẻ chia đến các gia đình có con đang điều trị.

    Không ồn ào hay cầu kỳ, nhóm sinh viên chọn cách bày tỏ sự quan tâm bằng một việc làm giản dị. Ngày 19.10, các bạn tổ chức phát cháo miễn phí tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), gửi những phần ăn nóng đến các bệnh nhi và người nhà đang chăm sóc các em.

    Ấm lòng những suất cháo nghĩa tình - Ảnh 1.

    Những hộp cháo nóng được chuẩn bị tươm tất

    Ấm lòng những suất cháo nghĩa tình - Ảnh 2.
    Ấm lòng những suất cháo nghĩa tình - Ảnh 3.
    Ấm lòng những suất cháo nghĩa tình - Ảnh 4.

    Những hộp cháo nóng được chuẩn bị tươm tất trao tận tay người cần

    Ấm lòng những suất cháo nghĩa tình - Ảnh 5.

    Các tình nguyện viên trao tận tay từng phần cháo yêu thương

    Ấm lòng những suất cháo nghĩa tình - Ảnh 6.

    Những phần cháo được trao đi giản dị nhưng ấm lòng người nhận

    Ấm lòng những suất cháo nghĩa tình - Ảnh 7.

    Trao đi những phần cháo nhỏ, lan tỏa tinh thần sẻ chia

    Ấm lòng những suất cháo nghĩa tình - Ảnh 8.

    Các tình nguyện viên lưu lại khoảnh khắc sau hoạt động thiện nguyện

    Mỗi suất cháo không thể làm vơi hết nỗi lo, nhưng có thể giúp người nhận cảm thấy được sự quan tâm, động viên trong những ngày khó khăn.

    Đôi khi, điều khiến người ta nhớ mãi không phải món quà lớn đến đâu, mà là có ai đó nghĩ đến mình vào lúc mình cần được sẻ chia nhất.

    Ấm lòng những suất cháo nghĩa tình - Ảnh 9.

     

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