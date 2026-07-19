Ấm tình người giữa phiên chợ nhân đạo

Hoạt động được thực hiện với sự chung tay của nhiều nhà hảo tâm, cá nhân và đơn vị trên địa bàn. Nhờ bảo đảm tiêu chí minh bạch, công bằng và kịp thời trong công tác trao tặng, Phiên chợ nhân đạo đã nhận được sự tin tưởng, đồng hành và yêu mến của người dân qua nhiều năm.

Thanh niên tình nguyện mang quà đến tận tay các hoàn cảnh khó khăn

Đông đảo bà con đến nhận quà ở Phiên chợ nhân đạo

Ngày 27.5, Phiên chợ nhân đạo trao 200 phần quà đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá gần 400.000 đồng, gồm nhiều nhu yếu phẩm. Những món quà tuy không lớn nhưng góp phần hỗ trợ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn, đồng thời thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với những người cần được giúp đỡ.

Một nhà hảo tâm trao quà cho bà con

Trao bảng tri ân cho sư cô chùa Từ Quang đã nhiều năm đóng góp thiện nguyện

Người phụ nữ khuyết tật bán vé số xúc động khi được anh Hữu Thiện, Hội Chữ thập đỏ phường mang quà ra tận xe cho mình

Điểm nổi bật của phiên chợ lần này là sự đồng hành của các chi hội Chữ thập đỏ tại các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn phường. Không chỉ đóng góp kinh phí, nhu yếu phẩm, nhiều thầy cô giáo còn trực tiếp vận chuyển, trao quà đến tận tay người dân. Sự chung tay của đội ngũ nhà giáo góp phần lan tỏa giá trị nhân ái, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và nhân lên những nghĩa cử trong đời sống địa phương.