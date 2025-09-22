Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Ăn bơ tốt thế nào?

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
22/09/2025 14:33 GMT+7

Bơ là loại quả giàu dưỡng chất, có thể dùng vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày để hỗ trợ sức khỏe.

Bà Allison Herries, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, cho biết giúp no lâu, cung cấp chất béo lành mạnh, cải thiện tim mạch, hỗ trợ giấc ngủ.

Vì vậy, việc bổ sung bơ hợp lý trong khẩu phần ăn hằng ngày sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Thời điểm tốt trong ngày để ăn bơ

Không có một thời điểm nào được coi là tốt nhất để ăn bơ, nhưng một số thời điểm trong ngày có thể mang lại lợi ích riêng.

Ăn bơ vào buổi sáng hay buổi trưa có thể giúp duy trì năng lượng và giảm cảm giác thèm ăn. Với thành phần giàu chất xơ và chất béo không bão hòa đơn, bơ hỗ trợ quá trình tiêu hóa chậm lại, từ đó kiểm soát tốt cơn đói.

Bơ tốt cho sức khỏe tổng thể

Ảnh: AI

Bơ tốt cho sức khỏe tổng thể

Ảnh: AI

Ngoài ra, ăn bơ vào buổi tối có thể mang đến giấc ngủ sâu hơn. Hàm lượng kali và magiê trong bơ giúp thư giãn cơ bắp, hỗ trợ hệ thần kinh, tạo điều kiện cho cơ thể dễ đi vào giấc ngủ.

Bơ giàu dưỡng chất

Trong mỗi quả bơ có axit oleic, một loại chất béo không bão hòa đơn tốt cho sức khỏe tim mạch.

Bơ cũng cung cấp nhiều vitamin quan trọng như A, K, E, C, cùng nhóm vitamin B như riboflavin, niacin, B6 và folate. Ngoài ra, bơ còn chứa nhiều khoáng chất thiết yếu như kali, magiê và đồng.

Nhờ thành phần giàu chất béo lành mạnh, bơ cũng giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn các vitamin tan trong chất béo như A, D, E và K.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ cao giúp duy trì chức năng tiêu hóa ổn định, đồng thời nhờ lượng fructose thấp nên ít gây đầy hơi. Bơ còn có khả năng cải thiện sự đa dạng của hệ vi sinh đường ruột, từ đó hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa lâu dài.

Giảm nguy cơ tiểu đường loại 2

Bơ có chỉ số đường huyết thấp, ít carbohydrate nhưng giàu chất béo không bão hòa đơn và chất xơ, nhờ đó hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột.

Tốt cho mắt

Ngoài ra, bơ còn mang lại lợi ích cho mắt nhờ chứa carotenoid như lutein và zeaxanthin. Đây là những dưỡng chất có trong mắt người và đóng vai trò bảo vệ mắt trước tác động của tia cực tím. Ăn thực phẩm chứa carotenoid thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

