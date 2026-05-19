Ấn Độ gom lẻ thành chẵn

Trong số những điểm đến, có nơi ông Modi hiện diện để gầy dựng lại đối tác, như Na Uy thì đây là lần đầu tiên trong suốt 43 năm mới lại có một thủ tướng Ấn Độ đến thăm. Có nơi đến là để ông Modi thúc đẩy những thỏa thuận hợp tác song phương lớn. Nhưng ở đâu cũng đều lộ rõ cách tiếp cận lợi ích rất thực tiễn của ông Modi là thúc đẩy quan hệ hợp tác với những đối tác không được coi là những đối tác lớn, để giảm bớt mức độ lệ thuộc vào quan hệ với các đối tác lớn, nhằm tạo đối trọng và bổ sung cho quan hệ của New Delhi.

Ở từng điểm đến trong chuyến công du nước ngoài này, ông Modi đều nhắm đến những gì mà Ấn Độ đang cần nhất để vươn lên hùng mạnh trong thế giới hiện đại. Thực chất ở đây là tích góp những cái riêng rẽ và lẻ mẻ thành gói chung.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi duyệt đội danh dự trong chuyến thăm UAE ảnh: reuters

Với UEA, mục tiêu của ông Modi là đảm bảo nhập khẩu năng lượng từ nước này và gây dựng vai trò, ảnh hưởng chính trị ở vùng Vịnh, không để cho Pakistan độc chiếm và phất ngọn cờ ngoại giao trung gian. Với Hà Lan, ông Modi tìm kiếm sự hợp tác trên lĩnh vực bán dẫn, năng lượng xanh và quản lý nguồn nước. Với Thụy Điển, ông Modi tập trung vào lĩnh vực bảo vệ khí hậu trái đất, mua vũ khí và hợp tác về công nghệ quân sự, quốc phòng. Với Na Uy, Thủ tướng Ấn Độ không chỉ nhằm chinh phục lại đối tác mà còn muốn có cửa ngõ mới cho hợp tác kinh tế với các nước Bắc Âu. Với Ý, ông Modi muốn thúc đẩy thực hiện Kế hoạch hành động chiến lược chung 2025 - 2029.

Mỗi nơi đến hữu ích đối với ông Modi trên những phương diện khác nhau. Nhưng cộng hưởng hiệu ứng sẽ đưa lại lợi lớn, giúp Ấn Độ tăng thế và có đối trọng cho quan hệ với các đối tác khác.