Sức khỏe

Ăn nhiều bữa nhỏ hay 3 bữa chính: Cách nào giúp giảm cân tốt hơn?

Ngọc Quý
01/04/2026 00:08 GMT+7

Một số niềm tin cho rằng ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày có thể giúp giảm cân tốt hơn. Lý do thường được đưa ra là ăn thường xuyên sẽ giúp cơ thể duy trì nhịp trao đổi chất, ổn định đường huyết và tránh đói quá mức.

Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu thì lại không hoàn toàn như vậy. Trên thực tế, số bữa ăn trong ngày không phải là yếu tố quyết định duy nhất mà còn liên quan đến tổng lượng calo, hoóc môn kiểm soát cảm giác đói, no và cả thói quen ăn uống của mỗi người, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Với giảm cân, ăn 3 bữa chính hay chia ra làm nhiều bữa không quan trọng bằng việc kiểm soát calo và thành phần dinh dưỡng ở mỗi bữa ăn

Nhiều nghiên cứu cho thấy ăn nhiều bữa nhỏ không giúp cơ thể đốt nhiều calo hơn. Khi tổng lượng calo hấp thụ trong ngày bằng nhau, việc chia thành 3 bữa hay 6 bữa gần như không tạo ra khác biệt về mức tiêu hao calo hay đốt mỡ thừa.

Một nghiên cứu trên Journal of the International Society of Sports Nutrition kết luận chưa có bằng chứng thuyết phục cho thấy chia 3 bữa chính thành nhiều bữa nhỏ có tác dụng giúp giảm mỡ hiệu quả hơn.

Thậm chí, trong một số nghiên cứu, những người chọn cách ăn nhiều bữa nhỏ còn cảm thấy đói và thèm ăn nhiều hơn. Nguyên nhân được cho là vì mỗi bữa ăn quá ít, không đủ để tạo ra cảm giác no rõ ràng.

Yếu tố quan trọng nhất vẫn là tổng lượng calo nạp vào chứ không phải số lần ăn trong ngày. Nếu cơ thể nạp nhiều calo hơn nhu cầu, dù chia thành bao nhiêu bữa thì cân nặng vẫn tăng. Ngược lại, nếu duy trì mức calo hợp lý, chúng ta vẫn có thể giảm cân dù ăn theo cách nào.

Ngoài ra, chất lượng thực phẩm sẽ có vai trò quan trọng hơn so với số bữa ăn. Một chế độ ăn giàu protein, chất xơ sẽ giúp no lâu hơn, ổn định đường huyết và dễ kiểm soát cân nặng hơn. Ngược lại, nếu ăn nhiều bữa nhưng mỗi bữa đều có nhiều món giàu đường, tinh bột trắng thì vẫn có thể gây tăng cân.

Trong thực tế, ăn nhiều bữa nhỏ có thể phù hợp với một số người, chẳng hạn người dễ bị tụt đường huyết, đang tập luyện cường độ cao hay gặp vấn đề tiêu hóa nếu ăn quá nhiều.

Ngược lại, ăn 3 bữa chính thường phù hợp với những người muốn kiểm soát khẩu phần rõ ràng và hạn chế ăn vặt. Khi ăn đủ bữa và lành mạnh, cảm giác thèm ăn sẽ được kiểm soát, từ đó hạn chế ăn vặt, theo Healthline.

