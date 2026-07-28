Ăn nhiều cá hồi có giúp hạ đường huyết?

Tác động của cá hồi đến đường huyết

Bác sĩ chuyên khoa 2 Châu Thị Anh, phụ trách Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM, cho biết theo khuyến cáo của Hiệp hội Tiểu đường Mỹ (ADA), cá hồi là thực phẩm nên có trong chế độ ăn của người tiểu đường nhờ giàu protein chất lượng cao, omega-3 (EPA, DHA), vitamin D và selen. Loại cá này giúp giảm triglycerid, hỗ trợ bảo vệ tim mạch và có thể góp phần cải thiện tình trạng viêm.

Cá hồi không làm tăng đường huyết sau ăn nhờ hầu như không chứa carbohydrate. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa cá hồi có tác dụng hạ đường huyết. Các bằng chứng hiện có cũng chưa đủ thuyết phục để khẳng định omega-3 trong cá hồi giúp cải thiện glucose máu, chỉ số HbA1c hay độ nhạy insulin.

Hiệp hội Tiểu đường Mỹ khuyến nghị người trưởng thành nên ăn ít nhất 2 khẩu phần cá béo mỗi tuần, ưu tiên cá hồi, cá mòi, cá trích, cá thu... với mỗi khẩu phần khoảng 85 - 120 g cá chín.

Cá hồi giàu omega-3 (EPA, DHA), vitamin D và sele ẢNH: L.C TẠO BỞI AI

Ăn nhiều cá hồi có tốt hơn không?

Theo bác sĩ Châu Thị Anh, bất kỳ thực phẩm nào cũng nên được sử dụng với lượng hợp lý. Dù giàu dinh dưỡng, cá hồi cũng chỉ nên được tiêu thụ với lượng hợp lý trong một chế độ ăn cân bằng. Điểm nổi bật của cá hồi là chứa nhiều chất béo không bão hòa đa, đặc biệt là omega-3, đây là nhóm chất béo được khuyến khích cho người tiểu đường vì có lợi cho sức khỏe tim mạch. Ngược lại, người bệnh nên hạn chế chất béo bão hòa từ mỡ động vật, thịt chế biến sẵn và các thực phẩm nhiều chất béo. Ăn quá nhiều cá hồi trong thời gian dài không mang lại lợi ích vượt trội, thậm chí có thể khiến khẩu phần ăn thiếu đa dạng, tăng năng lượng nếu chế biến với nhiều dầu hoặc bơ, đồng thời làm tăng phơi nhiễm một lượng nhỏ kim loại nặng và các chất ô nhiễm môi trường. Mặc dù vậy, cá hồi vẫn được đánh giá là có hàm lượng thủy ngân thấp hơn nhiều so với các loài cá lớn như cá kiếm, cá mập hay cá thu vua. Vì vậy, thay vì chỉ ăn cá hồi, nên luân phiên với các loại cá béo khác để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng và an toàn lâu dài. Để phát huy lợi ích sức khỏe của cá hồi, nên ưu tiên các cách chế biến như hấp, nướng, áp chảo với ít dầu ẢNH: L.C TẠO BỞI AI Kim loại nặng trong cá hồi có đáng lo?