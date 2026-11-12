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    Ăn nhiều thịt có thực sự tăng cường bản lĩnh đàn ông?

    Thiên Lan
    Thiên Lan
    Nhiều người, đặc biệt là nam giới, vốn chỉ thích bữa cơm nào cũng phải có thịt, vì tin rằng món ăn này giúp tăng cường sinh lực.

    Tuy nhiên, một nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học International Journal of Food Sciences and Nutrition, đã phát hiện điều bất ngờ: Tiêu thụ nhiều đạm động vật có thể dẫn đến nồng độ nội tiết tố nam thấp hơn ở nam giới trung niên, so với dùng đạm thực vật.

    Ăn nhiều đạm thực vật có lợi cho nội tiết tố nam?

    Các nhà khoa học tại Đại học Đông Phần Lan đã theo dõi 2.546 người tham gia là nam giới, trong độ tuổi từ 42 đến 60 tuổi. Họ báo cáo về khẩu phần ăn của mình, đồng thời được đo nồng độ nội tiết tố nam toàn phần và nội tiết tố nam hoạt động trong máu.

    Vén màn mẹo mạng: Ăn nhiều thịt có thực sự tăng cường bản lĩnh đàn ông? - Ảnh 1.

    Các nhà nghiên cứu kết luận ăn nhiều đạm động vật không phải là công thức giúp tăng cường nội tiết tố nam hay cải thiện sức khỏe như nhiều người nghĩ

    ẢNH MINH HỌA: P.H TẠO TỪ CHATGPT

    Kết quả cho thấy tỷ lệ đạm động vật so với đạm thực vật càng cao thì nồng độ nội tiết tố nam toàn phần càng thấp. Tức lượng đạm động vật tiêu thụ càng nhiều và đạm thực vật càng ít thì nồng độ nội tiết tố nam càng thấp.

    Đáng chú ý, những người ăn nhiều đạm động vật nhất có mức nội tiết tố nam hoạt động thấp nhất.

    Ngược lại, nam giới ăn nhiều đạm thực vật từ rau củ, các loại đậu, các loại hạt, lại có lượng nội tiết tố nam hoạt động trong máu cao hơn.

    Ăn nhiều đạm động vật không phải là "công thức" cải thiện sức khỏe

    Các tác giả giải thích nguồn đạm thực vật thường cung cấp nhiều chất xơ, tinh bột và axit béo không bão hòa, trong khi đạm động vật chứa nhiều chất béo bão hòa và cholesterol

    Ngoài ra, đạm động vật có thể kích hoạt các phản ứng viêm trong cơ thể gây ức chế tiết nội tiết tố nam, hoặc tạo ra những phản ứng chuyển hóa insulin khác biệt.

    Các nhà nghiên cứu kết luận ăn nhiều đạm động vật không phải là công thức giúp tăng cường nội tiết tố nam hay cải thiện sức khỏe. Cơ thể nam giới cần sự cân bằng nội tiết tố tự nhiên, và thói quen ăn uống cần dựa trên bằng chứng khoa học hơn là những lời đồn truyền miệng, theo trang tin sức khỏe Healthline.

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