Ăn sáng chỉ trái cây có thực sự tốt cho sức khỏe?

Thực tế, trái cây rất giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và các hợp chất chống ô xy hóa có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu ăn sáng hoàn toàn bằng trái cây trong thời gian dài, cơ thể có thể xuất hiện một số tác động tiêu cực, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Nếu muốn ăn sáng bằng trái cây thì hãy ưu tiên chọn chuối, táo, kiwi, trái bơ, việt quất và quả mọng ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến khích mọi người nên ăn nhiều trái cây, rau củ mỗi ngày. Đây là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin C, folate, kali cùng nhiều hợp chất thực vật có lợi khác. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san International Journal of Epidemiology cho thấy chế độ ăn nhiều trái cây và rau quả giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ và một số loại ung thư.

Trái cây tốt nhưng chưa phải bữa sáng hoàn chỉnh

Tuy nhiên, chỉ ăn trái cây vào bữa sáng lại có một hạn chế là phần lớn trái cây rất ít protein và chất béo. Đây là hai nhóm dưỡng chất giúp no lâu, duy trì khối cơ và giữ mức đường huyết ổn định sau ăn.

Vì vậy, nếu ăn bữa sáng bằng trái cây, cơ thể sẽ nhanh hấp thu lượng đường tự nhiên trong trái cây. Hệ quả là chúng ta sẽ sớm cảm thấy đói trở lại chỉ sau khoảng 1-2 tiếng. Điều này khiến dễ ăn vặt hoặc ăn nhiều hơn vào bữa trưa.

Ngoài ra, trái cây chứa các loại đường tự nhiên như fructose, glucose và sucrose. Nhờ có nhiều chất xơ nên phần lớn trái cây không làm đường huyết tăng nhanh như nước ngọt hay bánh kẹo.

Tuy nhiên, khi chỉ ăn trái cây mà không kết hợp với thực phẩm giàu protein hoặc chất béo, cơ thể vẫn có thể hấp thu đường bột nhanh hơn so với một bữa ăn cân bằng có protein và chất béo lành mạnh. Điều này đặc biệt đáng lưu ý ở những người bị tiền tiểu đường hoặc tiểu đường.

Ăn trái cây thế nào để no lâu và ổn định đường huyết?

Để hạn chế tình trạng này, các chuyên gia dinh dưỡng thường khuyến nghị kết hợp trái cây với món giàu protein như sữa chua không đường, trứng, sữa ít béo hoặc các loại quả hạch. Cách kết hợp này làm chậm quá trình tiêu hóa, duy trì cảm giác no lâu và kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Hầu hết các loại trái cây đều có thể dùng để ăn sáng, điều quan trọng là ăn với lượng hợp lý. Những loại giàu chất xơ nên ưu tiên là táo, lê, kiwi, cam, quýt, bưởi, dâu tây, việt quất hay đu đủ.

Chuối cũng là loại trái cây phù hợp, đặc biệt với những người tập thể dục vào buổi sáng. Tuy nhiên, để no lâu hơn và hạn chế đường huyết tăng nhanh, chuối cũng nên được dùng chung với món giàu protein như sữa chua hoặc sữa tươi, theo Eating Well.