Ăn sáng với trứng và rau: Thói quen hỗ trợ giảm mỡ hiệu quả

Ăn sáng với trứng và rau giúp kéo dài cảm giác no

Thạc sĩ - bác sĩ Mai Đại Đức Anh, chuyên khoa Y học gia đình - dinh dưỡng, Hệ thống nhà thuốc, tiêm chủng Long Châu, cho biết trứng là nguồn cung cấp protein hoàn chỉnh, chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu giúp duy trì cảm giác no lâu hơn so với bữa sáng chứa tinh bột tinh chế. Theo nghiên cứu, những người ăn sáng với trứng có cảm giác no lâu hơn và giảm lượng calo tiêu thụ trong nhiều giờ tiếp theo.

Ăn sáng với trứng và rau đang được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích nhờ những lợi ích vượt trội như giảm mỡ bụng, ổn định đường huyết và duy trì khối cơ Ảnh: AI

Bên cạnh đó, rau xanh giàu chất xơ hòa tan giúp làm chậm tốc độ rỗng dạ dày, khiến thức ăn lưu lại lâu hơn trong hệ tiêu hóa. Khi protein từ trứng kết hợp với chất xơ từ rau, cơ thể hấp thu năng lượng ổn định, tránh tăng đường huyết đột ngột và giảm nguy cơ tích mỡ vùng bụng. Nhờ vậy, người duy trì bữa sáng này thường có xu hướng giảm tổng năng lượng nạp vào cả ngày.

Bảo vệ khối cơ, duy trì tốc độ trao đổi chất

Một sai lầm phổ biến khi giảm cân là cắt giảm năng lượng quá mức khiến cơ thể mất cơ, từ đó làm giảm tốc độ chuyển hóa cơ bản. Ăn sáng với trứng chứa protein chất lượng cao, hỗ trợ duy trì khối cơ nạc nếu kết hợp với chế độ vận động và ăn uống phù hợp.

Trứng cung cấp nguồn đạm có giá trị sinh học cao, chứa leucine, axit amin kích thích tổng hợp protein cơ bắp. Khi kết hợp với các loại rau giàu vitamin nhóm B, folate và magie, quá trình chuyển hóa năng lượng và phục hồi tế bào được tối ưu. Kết quả là cơ thể giảm mỡ nhưng vẫn giữ được khối cơ, giúp duy trì tỷ lệ trao đổi chất cao, đốt cháy năng lượng hiệu quả hơn trong suốt cả ngày.

Ổn định đường huyết, hạn chế tích tụ mỡ nội tạng

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tích mỡ bụng là sự dao động mạnh của đường huyết và nồng độ insulin. Bữa sáng nhiều tinh bột tinh chế (như bánh mì trắng, ngũ cốc ăn liền) khiến đường huyết tăng nhanh, buộc cơ thể tiết nhiều insulin để điều hòa, từ đó thúc đẩy tích lũy mỡ, đặc biệt là mỡ nội tạng.

Ngược lại, bữa sáng giàu protein và chất xơ như trứng và rau giúp ổn định đường huyết, giảm nhu cầu tiết insulin và hỗ trợ chuyển hóa năng lượng hiệu quả hơn. Theo thông tin từ Harvard Health, chế độ ăn giàu rau xanh và protein nạc có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng và cải thiện sức khỏe chuyển hóa, từ đó ảnh hưởng tích cực đến mỡ nội tạng.

Điều hòa hormone đói - no

Rau xanh với hàm lượng chất xơ phong phú, góp phần tăng thể tích dạ dày và kéo dài thời gian tiêu hóa, từ đó củng cố hiệu ứng của các hormone no. Khi 2 cơ chế này kết hợp, người ăn sáng bằng trứng và rau sẽ duy trì được mức năng lượng ổn định và cảm giác no tự nhiên, giảm thèm ăn trong suốt ngày.

Cải thiện sức khỏe toàn diện

Theo bác sĩ Đức Anh, ngoài khả năng hỗ trợ giảm mỡ bụng, ăn sáng cùng trứng và rau còn mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe chuyển hóa. Protein từ trứng giúp duy trì khối cơ, trong khi rau xanh cung cấp chất chống oxy hóa, vitamin C, K, A và các khoáng chất thiết yếu giúp bảo vệ tế bào và hệ miễn dịch. Hơn nữa, thói quen này giúp hình thành lối sống ăn uống lành mạnh: ưu tiên thực phẩm tươi, ít chế biến và kiểm soát khẩu phần hợp lý. Về lâu dài, đây là nền tảng cho quá trình giảm mỡ bền vững và cải thiện sức khỏe tổng thể.