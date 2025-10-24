Ăn tối trước khi mặt trời lặn, bác sĩ chỉ ra 5 phần thưởng bất ngờ

Sau đây, tiến sĩ - bác sĩ Pooja Pillai, Bệnh viện Aster CMI (Ấn Độ), cho biết: Ăn tối sớm - trước khi mặt trời lặn, là bí quyết được khoa học chứng minh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Cố gắng hoàn thành bữa tối trước 19 giờ Ảnh minh họa: AI

Tăng cường tiêu hóa

Cơ thể tiêu hóa tốt nhất vào ban ngày, khi quá trình trao đổi chất đạt đỉnh. Ăn muộn khiến thức ăn khó tiêu, gây đầy hơi và ợ nóng. Theo bác sĩ Pillai, ăn tối trước khi mặt trời lặn giúp cơ thể có đủ thời gian hấp thụ dinh dưỡng, giảm khó chịu và để dạ dày được nghỉ ngơi suốt đêm.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Ăn tối muộn khiến calo dư thừa tích tụ thành mỡ vì cơ thể không cần nhiều năng lượng khi ngủ. Ngược lại, ăn sớm cho phép đốt cháy calo trước giờ nghỉ, đồng thời giúp giảm cảm giác thèm ăn vào ngày hôm sau - cách đơn giản nhưng hiệu quả để duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Cải thiện giấc ngủ

Ăn muộn khiến cơ thể bận tiêu hóa thay vì thư giãn. Khi ăn sớm, quá trình tiêu hóa hoàn tất trước khi ngủ, giúp bạn dễ dàng có giấc ngủ sâu và thức dậy vào sáng hôm sau được sảng khoái hơn, theo trang tin sức khỏe Only My Health.

Giảm nguy cơ bệnh mạn tính

Ăn và ngủ sát giờ nhau làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tim và béo phì, do đường huyết và cholesterol tăng cao. Ăn tối sớm giúp ổn định đường huyết, cải thiện độ nhạy insulin và giảm áp lực lên tim.

Đồng bộ với nhịp sinh học tự nhiên

Cơ thể tuân theo chu kỳ sinh học - hoạt động ban ngày, nghỉ ngơi ban đêm. Ăn tối trước hoàng hôn giúp các quá trình tiêu hóa và trao đổi chất hòa hợp với nhịp tự nhiên, duy trì cân bằng hoóc môn và sức khỏe tổng thể.

Mẹo nhỏ để bắt đầu:

Cố gắng hoàn thành bữa tối trước 19 giờ.

Nếu bận, hãy ăn nhẹ lúc hoàng hôn và ăn vặt món nhẹ sau đó.

Ưu tiên các món dễ tiêu như súp, salad, rau hấp hoặc protein nhẹ.

Tránh caffeine, đồ chiên và đồ ngọt buổi tối.

Tóm lại, không dễ để sắp xếp thời gian mà ăn tối sớm, nhưng lợi ích sức khỏe mà nó mang lại rất xứng đáng. Từ cải thiện tiêu hóa và giấc ngủ đến kiểm soát cân nặng và phòng ngừa bệnh tật, ăn tối trước khi mặt trời lặn có tác động đáng kể đến sức khỏe tổng thể, theo Only My Health.