Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ăn tối trước khi mặt trời lặn, bác sĩ chỉ ra 5 phần thưởng bất ngờ

Thiên Lan
Thiên Lan
24/10/2025 07:16 GMT+7

Trong nhịp sống hiện đại, ăn tối muộn dường như đã trở thành thói quen phổ biến. Tuy nhiên, cả y học cổ truyền và y học hiện đại đều cho rằng thời điểm của bữa ăn cuối trong ngày ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tổng thể.

Sau đây, tiến sĩ - bác sĩ Pooja Pillai, Bệnh viện Aster CMI (Ấn Độ), cho biết: Ăn tối sớm - trước khi mặt trời lặn, là bí quyết được khoa học chứng minh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Bác sĩ: 5 phần thưởng bất ngờ nếu bạn ăn tối trước khi mặt trời lặn - Ảnh 1.

Cố gắng hoàn thành bữa tối trước 19 giờ

Ảnh minh họa: AI

Tăng cường tiêu hóa

Cơ thể tiêu hóa tốt nhất vào ban ngày, khi quá trình trao đổi chất đạt đỉnh. Ăn muộn khiến thức ăn khó tiêu, gây đầy hơi và ợ nóng. Theo bác sĩ Pillai, ăn tối trước khi mặt trời lặn giúp cơ thể có đủ thời gian hấp thụ dinh dưỡng, giảm khó chịu và để dạ dày được nghỉ ngơi suốt đêm.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Ăn tối muộn khiến calo dư thừa tích tụ thành mỡ vì cơ thể không cần nhiều năng lượng khi ngủ. Ngược lại, ăn sớm cho phép đốt cháy calo trước giờ nghỉ, đồng thời giúp giảm cảm giác thèm ăn vào ngày hôm sau - cách đơn giản nhưng hiệu quả để duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Cải thiện giấc ngủ

Ăn muộn khiến cơ thể bận tiêu hóa thay vì thư giãn. Khi ăn sớm, quá trình tiêu hóa hoàn tất trước khi ngủ, giúp bạn dễ dàng có giấc ngủ sâu và thức dậy vào sáng hôm sau được sảng khoái hơn, theo trang tin sức khỏe Only My Health.

Giảm nguy cơ bệnh mạn tính

Ăn và ngủ sát giờ nhau làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tim và béo phì, do đường huyết và cholesterol tăng cao. Ăn tối sớm giúp ổn định đường huyết, cải thiện độ nhạy insulin và giảm áp lực lên tim.

Đồng bộ với nhịp sinh học tự nhiên

Cơ thể tuân theo chu kỳ sinh học - hoạt động ban ngày, nghỉ ngơi ban đêm. Ăn tối trước hoàng hôn giúp các quá trình tiêu hóa và trao đổi chất hòa hợp với nhịp tự nhiên, duy trì cân bằng hoóc môn và sức khỏe tổng thể.

Mẹo nhỏ để bắt đầu:

  • Cố gắng hoàn thành bữa tối trước 19 giờ.
  • Nếu bận, hãy ăn nhẹ lúc hoàng hôn và ăn vặt món nhẹ sau đó.
  • Ưu tiên các món dễ tiêu như súp, salad, rau hấp hoặc protein nhẹ.
  • Tránh caffeine, đồ chiên và đồ ngọt buổi tối.

Tóm lại, không dễ để sắp xếp thời gian mà ăn tối sớm, nhưng lợi ích sức khỏe mà nó mang lại rất xứng đáng. Từ cải thiện tiêu hóa và giấc ngủ đến kiểm soát cân nặng và phòng ngừa bệnh tật, ăn tối trước khi mặt trời lặn có tác động đáng kể đến sức khỏe tổng thể, theo Only My Health.

Tin liên quan

5 lợi ích của ánh nắng mặt trời đối với trẻ

5 lợi ích của ánh nắng mặt trời đối với trẻ

Ánh sáng mặt trời tự nhiên ở mức độ vừa phải có lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi.

Khám phá thêm chủ đề

ăn tối trước 19 giờ tiêu hóa Giấc ngủ Bữa tối calo Cân nặng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận