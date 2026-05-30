Ăn trứng vào mùa hè có gây nóng trong người? Chuyên gia lên tiếng

Trứng là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày nhờ giàu protein, vitamin và nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Thực phẩm này hỗ trợ phát triển cơ bắp, tốt cho não bộ, giúp bảo vệ mắt và tạo cảm giác no lâu, theo trang sức khỏe OnlyMyHealth (Ấn Độ).

Dù vậy, vào mùa hè, không ít người hạn chế ăn trứng vì cho rằng trứng gây nóng trong người và ảnh hưởng tiêu hóa.

Bà Kiran Verma, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng tại Ấn Độ, cho biết trứng vẫn an toàn để ăn vào mùa hè nếu sử dụng với lượng phù hợp.

Trứng giúp no lâu nên phù hợp cho bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ trong ngày. Người khỏe mạnh có thể ăn từ 1 đến 2 quả trứng mỗi ngày Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Trứng rất rốt nếu ăn đúng cách

Theo bà Verma, quan niệm cho rằng trứng tạo quá nhiều nhiệt cho cơ thể nên cần tránh vào mùa nóng là chưa chính xác. Trứng là thực phẩm giàu dinh dưỡng và có thể sử dụng quanh năm.

Trứng cung cấp protein chất lượng cao, chất béo tốt cùng nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin B12, vitamin D. Những dưỡng chất này giúp duy trì sức khỏe tổng thể, hỗ trợ cơ bắp và tăng cường hệ miễn dịch.

Chuyên gia cho biết điều cần chú ý trong mùa hè không nằm ở bản thân quả trứng mà ở cách bảo quản và chế biến.

Thời tiết nóng làm thực phẩm dễ hư hỏng hơn. Trứng để ngoài quá lâu hoặc nấu chưa chín kỹ có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn.

Bà Verma khuyên nên chọn trứng còn tươi, bảo quản trong tủ lạnh và nấu chín hoàn toàn trước khi ăn.

Trước khi chế biến, cần kiểm tra kỹ vỏ trứng. Người dùng không nên sử dụng những quả có dấu hiệu nứt vỡ, có mùi lạ hoặc bị hỏng.

Ăn trứng thế nào để tốt cho sức khỏe trong mùa nóng?

Theo bà Verma, trứng giúp no lâu nên phù hợp cho bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ trong ngày. Người khỏe mạnh có thể ăn từ 1 đến 2 quả trứng mỗi ngày trong chế độ ăn cân bằng.

Chuyên gia khuyến khích kết hợp trứng với rau xanh, trái cây và uống đủ nước trong mùa hè. Cách ăn này giúp cơ thể duy trì đủ nước và cân bằng dinh dưỡng trong thời tiết oi bức.

Những người có bệnh lý hoặc cần áp dụng chế độ ăn riêng nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi sử dụng thường xuyên.

Trứng chứa lutein và zeaxanthin, hai dưỡng chất tốt cho mắt. Trứng còn có choline hỗ trợ hoạt động của não và hệ thần kinh. Ngoài ra, thực phẩm này cung cấp vitamin A, vitamin B và vitamin D cho cơ thể.

Một quả trứng lớn chứa khoảng 6 gram protein và 72 calo. Một quả trứng cũng cung cấp khoảng 270 IU vitamin A và 41 IU vitamin D, theo Harvard Health.

