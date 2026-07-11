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Đời sống
Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác

Ảnh dự thi: Sự chuyển mình tự động hóa sau sáp nhập

Huỳnh Chánh Tới (Công ty Điện lực Thuận An)
Huỳnh Chánh Tới (Công ty Điện lực Thuận An)
Bộ ảnh dự thi dưới đây thể hiện tinh thần lao động hăng say, sự đoàn kết, chuyên nghiệp và ý thức trách nhiệm cao của đội ngũ công nhân ngành điện.

Dù làm việc trong điều kiện trên cao, thời tiết nắng nóng, những người thợ điện vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn lao động, "vượt nắng, thắng mưa" nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ nhằm hoàn thành công tác tự động hóa, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Ảnh dự thi: Sự chuyển mình tự động hóa sau sáp nhập - Ảnh 1.

Vững vàng trên tuyến đầu

Ảnh: Huỳnh Chánh Tới

Ảnh dự thi: Sự chuyển mình tự động hóa sau sáp nhập - Ảnh 2.

Tỉ mỉ trong từng công đoạn

Ảnh: Huỳnh Chánh Tới

Ảnh dự thi: Sự chuyển mình tự động hóa sau sáp nhập - Ảnh 3.

Tận tâm trong từng thao tác

Ảnh: Huỳnh Chánh Tới

Ảnh dự thi: Sự chuyển mình tự động hóa sau sáp nhập - Ảnh 4.

Đồng lòng vì dòng điện an toàn

Ảnh: Huỳnh Chánh Tới

Ảnh dự thi: Sự chuyển mình tự động hóa sau sáp nhập - Ảnh 5.

Nụ cười lạc quan của công nhân ngành điện TP.HCM

Ảnh: Huỳnh Chánh Tới

Qua từng khung hình, tác phẩm khắc họa hình ảnh người công nhân điện lực hôm nay - những người đang tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, góp phần xây dựng ngành điện TP.HCM ngày càng hiện đại, thông minh và phát triển bền vững.

Ảnh dự thi: Sự chuyển mình tự động hóa sau sáp nhập - Ảnh 6.

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