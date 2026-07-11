Ảnh dự thi: Sự chuyển mình tự động hóa sau sáp nhập

Dù làm việc trong điều kiện trên cao, thời tiết nắng nóng, những người thợ điện vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn lao động, "vượt nắng, thắng mưa" nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ nhằm hoàn thành công tác tự động hóa, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.
Qua từng khung hình, tác phẩm khắc họa hình ảnh người công nhân điện lực hôm nay - những người đang tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, góp phần xây dựng ngành điện TP.HCM ngày càng hiện đại, thông minh và phát triển bền vững.
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