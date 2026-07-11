Ảnh dự thi: Sự chuyển mình tự động hóa sau sáp nhập

Dù làm việc trong điều kiện trên cao, thời tiết nắng nóng, những người thợ điện vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn lao động, "vượt nắng, thắng mưa" nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ nhằm hoàn thành công tác tự động hóa, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Vững vàng trên tuyến đầu Ảnh: Huỳnh Chánh Tới

Tỉ mỉ trong từng công đoạn Ảnh: Huỳnh Chánh Tới

Tận tâm trong từng thao tác Ảnh: Huỳnh Chánh Tới

Đồng lòng vì dòng điện an toàn Ảnh: Huỳnh Chánh Tới

Nụ cười lạc quan của công nhân ngành điện TP.HCM Ảnh: Huỳnh Chánh Tới

Qua từng khung hình, tác phẩm khắc họa hình ảnh người công nhân điện lực hôm nay - những người đang tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, góp phần xây dựng ngành điện TP.HCM ngày càng hiện đại, thông minh và phát triển bền vững.